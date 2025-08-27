< sekcia Zahraničie
EÚ riskuje stratu vedúcej pozície v klimatickej politike
Návrh EK musia schváliť Európsky parlament i Rada EÚ, pričom niektoré členské štáty sa otvorene stavajú proti.
Autor TASR
Berlín 27. augusta (TASR) - Európska únia podľa skupiny francúzskych a nemeckých mimovládnych organizácií stráca svoje vedúce postavenie pri určovaní smeru medzinárodnej klimatickej politiky. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA.
V liste adresovanom nemeckému kancelárovi Friedrichovi Merzovi a francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi mimovládne environmentálne organizácie Nemecký zväz na ochranu prírody (DNR), Klimatická aliancia Nemecko a Climate Action Network (CAN) Francúzsko uvádzajú, že „EÚ hrozí desať rokov po historickej klimatickej konferencii v Paríži strata vedúceho postavenia v medzinárodnej ochrane klímy“.
„EÚ musí byť hlasom v globálnej klimatickej politike prihliadnuc na čoraz hmatateľnejšie dôsledky zmeny klímy. Je preto dôležité, aby Nemecko a Francúzsko ako najväčšie európske ekonomiky rozprávali jednotným hlasom,“ napísali mimovládne organizácie obom lídrom.
Trojica organizácií Paríž a Berlín vyzýva, aby sa jasne zaviazali naplniť cieľ navrhnutý Európskou komisiou (EK) pre rok 2040, ktorý počíta so znížením emisií o 90 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Pred novembrovým summitom o klíme COP30 v Brazílii je nutné stanoviť ešte predbežný cieľ do roku 2035.
Návrh EK musia schváliť Európsky parlament i Rada EÚ, pričom niektoré členské štáty sa otvorene stavajú proti. Cieľ EK taktiež zahŕňa kontroverzný návrh možnosti kompenzácie emisií prostredníctvom medzinárodných uhlíkových kreditov.
Uhlíkový kredit je jednotka merania zníženia emisií skleníkových plynov (GHG). Je to spôsob, ako merať a obchodovať so znížením emisií. Môžu ich kupovať a predávať spoločnosti, vlády a jednotlivci, aby kompenzovali svoje emisie.
Uhlíkové kredity sa získavajú prostredníctvom projektov znižovania emisií, ako je výsadba stromov, obnoviteľná energia a efektívnejšia spotreba energie. Keď projekt zníži emisie skleníkových plynov, môže získať uhlíkové kredity. Tie sa potom môžu predať spoločnostiam, ktoré chcú znížiť svoje emisie.
