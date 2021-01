EÚ rokuje s Pfizer a BioNTech o zdvojnásobení dodávok ich vakcíny

Brusel 5. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) rokuje s firmami Pfizer a BioNTech, aby zabezpečila až dvojnásobok ich vakcín proti ochoreniu COVID-19, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami.



Nový kontrakt by mal zahŕňať dodávku 100 miliónov dávok vakcín od spoločností Pfizer a BioNTech a opciu na dodávku ďalších 200 miliónov dávok, uviedli zdroje pod podmienkou zachovania anonymity.



Vlády v celej EÚ čelia rastúcim pochybnostiam týkajúcim sa pomalého tempa očkovania a vakcíny od ďalších výrobcov, ako je napríklad AstraZeneca, nebudú k dispozícii v najbližších týždňoch.



Pokus o zabezpečenie väčšieho počtu vakcín spoločností Pfizer a BioNTech prichádza necelý týždeň po tom, čo EÚ zvýšila pôvodnú objednávku z 200 miliónov na 300 miliónov dávok. V prípade uplatnenia spomenutej opcie z nového kontraktu by Pfizer a BioNTech do EÚ dodali celkovo 600 miliónov dávok svojej vakcíny, čo by stačilo na zaočkovanie dvoch tretín populácie pri dodržaní dvojdávkového režimu očkovania.