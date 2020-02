EÚ rozhodla o znížení obchodných preferencií pre Kambodžu o 20 %

Brusel 12. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) v stredu otvorila svoj trh Vietnamu, ale privrela dvere pred Kambodžou. Európsky blok totiž zredukoval obchodné výhody pre Kambodžu pre jej problémy s dodržiavaním ľudských práv.



EÚ v stredu oznámila, že Kambodža stratí približne 20 % obchodných preferencií, ktoré má v rámci systému „Všetko okrem zbraní“ (Everything But Arms, EBA). Únia ho ponúka 48 z najchudobnejších krajín sveta. To zodpovedá vývozu v hodnote približne 1 miliardy eur.



EÚ uviedla, že tento krok je dôsledkom „vážneho a systematického porušovania“ ľudských práv vládou v Kambodži.



Komisia nahradí doterajšie nulové clá štandardnými sadzbami pre určité odevy a obuv a ďalšie produkty vrátane cukru. Štandardné clá na odevy sú 12 %.



Globálni výrobcovia oblečenia a obuvi, ako sú Adidas, Puma a Levi Strauss, naliehali na Kambodžu, aby pristúpila k reforme, ale premiér Hun Sen deň pred verdiktom Bruselu vyhlásil, že jeho národ neskloní hlavu pred požiadavkami zahraničia.



Eurokomisár pre obchod Phil Hogan zase povedal, že EÚ o rešpektovaní ľudských práv nevyjednáva. Uznal pritom pokrok, ktorý Kambodža dosiahla, ale dodal, že vážne obavy pretrvávajú aj naďalej.



Kambodži už pritom spôsobuje vážne starosti nový koronavírus v Číne. Premiér dokonca varoval pred možným zatvorením niektorých odevných závodov v najbližších týždňoch, pre spomalenie dodávok od čínskych subdodávateľov.



Krok EÚ môže citeľne zasiahnuť kambodžský odevný priemysel, ktorý podľa odhadu tamojšieho priemyselného združenia zamestnáva viac ako 700.000 ľudí.



Kambodža je šiestym najväčším dodávateľom odevov do EÚ. V roku 2018 vyexportovala do európskeho bloku odevy a textilné výrobky v hodnote viac ako 4 miliardy USD (3,66 miliardy eur).



Ale ďalšie odvetvia kambodžského hospodárstva podporujú čínske investície a výhodné pôžičky - a bez akýchkoľvek otázok o dodržiavaní ľudských práv a demokracii.