< sekcia Zahraničie
EÚ: Rozhodnutie Izraela o mimovládkach v Gaze znemožní dodávky pomoci
Okrem MSF sa na zoznam dostala aj Nórska rada pre utečencov (NRC), organizácie World Vision, CARE či medzinárodná charita Oxfam.
Autor TASR
Brusel 31. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) v stredu varovala, že rozhodnutie Izraela pozastaviť činnosť viacerým humanitárnym organizáciám v Pásme Gazy na základe nových registračných pravidiel bude predstavovať veľkú prekážku pri poskytovaní „život zachraňujúcej“ pomoci ľuďom žijúcim na palestínskom území. Izrael zároveň zverejnil zoznam 37 organizácií, ktorých sa zákaz činnosti bude týkať. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Izraelské orgány v utorok oznámili, že od začiatku roka 2026 zastavia činnosť viacerých humanitárnych organizácií v Pásme Gazy vrátane Lekárov bez hraníc (MSF). Rozhodnutie vláda v Jeruzaleme odôvodnila tým, že dotknuté organizácie nespĺňajú nové požiadavky na poskytovanie informácií o svojich zamestnancoch, financovaní a aktivitách. MSF zároveň obvinilo, že neobjasnili úlohy niektorých svojich zamestnancov, ktorých Izrael obviňuje zo spolupráce s Hamasom a inými militantnými skupinami.
Izrael následne v stredu vyhlásil, že od štvrtka bude v Gaze zakázaná činnosť 37 humanitárnym organizáciám, pokiaľ nesplnia nové smernice. „Odmietajú poskytnúť zoznamy svojich palestínskych zamestnancov... Budú musieť úplne a transparentne splniť všetky stanovené kritériá. Žiadne skratky, žiadne triky,“ povedal pre agentúru AFP hovorca ministerstva pre záležitosti diaspóry Gilad Zwick.
Okrem MSF sa na zoznam dostala aj Nórska rada pre utečencov (NRC), organizácie World Vision, CARE či medzinárodná charita Oxfam.
Niekoľko mimovládnych organizácií pre agentúru AFP uviedlo, že nové pravidlá budú mať veľký vplyv na distribúciu pomoci v Pásme Gazy, ktorá bola podľa nich nedostatočná už aj predtým.
Šéfka humanitárnej sekcie EÚ Hadja Lahbibová v reakcii na toto rozhodnutie na platforme X napísala, že medzinárodné humanitárne právo nenecháva žiadny priestor na pochybnosti a „pomoc musí doraziť k tým, ktorí ju potrebujú“.
„EÚ sa vyjadrila jasne: zákon o registrácii mimovládnych organizácií nemožno v súčasnej podobe uplatňovať,“ uviedla.
Izraelské orgány v utorok oznámili, že od začiatku roka 2026 zastavia činnosť viacerých humanitárnych organizácií v Pásme Gazy vrátane Lekárov bez hraníc (MSF). Rozhodnutie vláda v Jeruzaleme odôvodnila tým, že dotknuté organizácie nespĺňajú nové požiadavky na poskytovanie informácií o svojich zamestnancoch, financovaní a aktivitách. MSF zároveň obvinilo, že neobjasnili úlohy niektorých svojich zamestnancov, ktorých Izrael obviňuje zo spolupráce s Hamasom a inými militantnými skupinami.
Izrael následne v stredu vyhlásil, že od štvrtka bude v Gaze zakázaná činnosť 37 humanitárnym organizáciám, pokiaľ nesplnia nové smernice. „Odmietajú poskytnúť zoznamy svojich palestínskych zamestnancov... Budú musieť úplne a transparentne splniť všetky stanovené kritériá. Žiadne skratky, žiadne triky,“ povedal pre agentúru AFP hovorca ministerstva pre záležitosti diaspóry Gilad Zwick.
Okrem MSF sa na zoznam dostala aj Nórska rada pre utečencov (NRC), organizácie World Vision, CARE či medzinárodná charita Oxfam.
Niekoľko mimovládnych organizácií pre agentúru AFP uviedlo, že nové pravidlá budú mať veľký vplyv na distribúciu pomoci v Pásme Gazy, ktorá bola podľa nich nedostatočná už aj predtým.
Šéfka humanitárnej sekcie EÚ Hadja Lahbibová v reakcii na toto rozhodnutie na platforme X napísala, že medzinárodné humanitárne právo nenecháva žiadny priestor na pochybnosti a „pomoc musí doraziť k tým, ktorí ju potrebujú“.
„EÚ sa vyjadrila jasne: zákon o registrácii mimovládnych organizácií nemožno v súčasnej podobe uplatňovať,“ uviedla.