EÚ rozšíri protiiránske sankcie pre zásahy voči protestom

Brusel 20. januára (TASR) - Európska únia zavedie nové sankcie voči 37 iránskym jednotlivcom a organizáciám pre zásahy úradov proti demonštráciám. Zaradenie iránskych revolučných gárd na zoznam teroristických organizácií EÚ ešte zvažuje. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ministri zahraničných vecí členských krajín majú tieto opatrenia schváliť v pondelok 23. januára na plánovanom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci.



Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok prijali uznesenie, podľa ktorého všetky osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv v Iráne by mali čeliť sankciám EÚ a Zbor islamských revolučných gárd by sa mal dostať na zoznam teroristických organizácií.



Ignorovanie ľudskej dôstojnosti a demokratických ašpirácií občanov iránskym režimom, ako aj jeho podpora Rusku si vyžadujú "úpravu pozície EÚ voči Iránu".



Protesty prepukli po smrti mladej Kurdky Masy Amíníovej v Teheráne 16. septembra minulého roka. Túto 22-ročnú ženu tri dni predtým zadržala mravnostná polícia za údajné porušenie pravidiel obliekania.



Iránske úrady odvtedy tvrdo zasahujú proti demonštrantom a zatkli už najmenej 14.000 ľudí, píše AFP s odvolaním sa na údaje OSN. Teherán popravil už štyroch ľudí za údajnú účasť na nepokojoch a na trest smrti celkovo odsúdil 18 osôb. Tento krok vyvolal medzinárodné pobúrenie.



EÚ už zmrazila aktíva viac ako 60 iránskych predstaviteľov a organizácií vrátane teheránskej mravnostnej polície a zakázala im vydať víza. EÚ na svoj zoznam teroristických organizácií však zatiaľ ešte nezaradila revolučné gardy. Požaduje to najmä Nemecko a niektoré ďalšie krajiny.