EÚ rozšírila a predĺžila o ďalší rok sankcie voči Iránu

Brusel 12. apríla (TASR) - Členské krajiny Európskej únie (Rada EÚ) v pondelok rozhodli o predĺžení reštriktívnych opatrení voči Iránu o ďalší rok - do 13. apríla 2022.



Ide o sankcie, ktoré EÚ prvýkrát zaviedla v apríli 2011 a ktoré reagujú na závažné porušovanie ľudských práv. Odvtedy sa sankcie každoročne predlžujú.



Únia v roku 2011 odsúdila dramatický nárast počtu popráv v Iráne a systematické represie voči iránskym občanom, ktorí sú vystavení prenasledovaniu a zatýkaniu za uplatňovanie svojho legitímneho práva na slobodu prejavu a slobodu pokojného zhromažďovania.



Sankcie majú podobu zákazu vycestovania a zmrazenia majetku osobám a spoločnostiam zodpovedným za porušovanie ľudských práv a znamenajú aj zákaz vývozu zariadení do Iránu, ktoré by sa mohli použiť na represie voči občanom, a zariadení na monitorovanie telekomunikácií.



Občania a spoločnosti z členských krajín EÚ majú navyše zakázané sprístupňovať finančné prostriedky Iráncom a iránskym firmám zo sankčného zoznamu.



Rada EÚ v pondelok na tento zoznam zaradila ďalších osem osôb a tri právne subjekty vzhľadom na úlohu, ktorú zohrali pri násilnej reakcii na demonštrácie v Iráne z novembra 2019. Na aktualizovanom zozname sa nachádza 89 jednotlivcov a štyri spoločnosti.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)