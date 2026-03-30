EÚ rozšírila mandáty svojich námorných misií, bez úloh v Hormuzse
Autor TASR
Brusel 30. marca (TASR) - Členské štáty EÚ v pondelok schválili rozšírenie pôsobnosti úniových námorných misií Aspides a Atalanta v Červenom mori a v západnej časti Indického oceánu. Obe budú môcť po novom okrem iného zhromažďovať informácie o akejkoľvek podozrivej činnosti týkajúcej sa kritickej podmorskej infraštruktúry, ako sú podmorské káble. Zatiaľ sa však nezúčastnia na prípadnej operácii na zabezpečenie dodávok ropy a plynu cez Hormuzský prieliv. Vyplýva to z vyhlásenia Rady EÚ, píše TASR.
EÚ spustila Aspides vo februári 2024 ako obrannú misiu s cieľom chrániť nákladné lode pred útokmi jemenských povstalcov húsíov v Červenom mori. Novou úpravou mandátu dostala za úlohu spolupracovať s jemenskou pobrežnou strážou a poskytovať výcvik námorným silám Džibutska.
Atalanta je prvou námornou misiou EÚ, jej pôsobnosť sa vzťahuje na západnú časť Indického oceánu a Červené more. Zriadili ju v roku 2008 a pôvodne bola zameraná na boj proti pirátstvu. V roku 2022 jej mandát rozšírili o boj proti nelegálnemu obchodovaniu so zbraňami a drogami na mori. Tieto jej úlohy zostávajú zachované, avšak pozastavuje sa monitorovanie nelegálneho obchodu s dreveným uhlím.
Aspides a Atalanta majú taktiež posilniť prepojenie s ďalšími iniciatívami EÚ, ako je napríklad projekt CRIMARIO, ktorý sa zameriava na kritické námorné trasy. K ich doterajším úlohám zároveň pribudne zhromažďovanie informácií o podozrivých aktivitách súvisiacich s kritickou podmorskou infraštruktúrou.
Podľa diplomatov a predstaviteľov EÚ, na ktorých sa vo svojej správe odvolala agentúra DPA, sú tieto kroky čiastočne zamerané na zlepšenie monitorovania tzv. ruskej tieňovej flotily. Naopak, rozšírenie pôsobnosti misií podľa nich nijak nesúvisí s výzvami amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby európski spojenci pomohli zabezpečiť dopravu cez Hormuzský prieliv pri pobreží Iránu.
„Tieto zmeny prichádzajú v čase, keď EÚ naďalej aktívne prispieva k zabezpečeniu slobody plavby v Červenom mori a širšom regióne, kde jej námorná prítomnosť už pomohla chrániť kľúčové námorné trasy a infraštruktúru, ako aj globálne obchodné toky,“ píše sa vo vyhlásení Rady EÚ.
Mandát oboch operácií bol predlžený februárovým rozhodnutím Rady EÚ do 28. februára 2027.
