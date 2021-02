EÚ rozšírila sankcie pre Venezuelu

Brusel 22. februára (TASR) - Šéfovia diplomacií 27-člennej Európskej únie v pondelok v Bruseli zaradili 19 popredných venezuelských činiteľov spätých s vládnym režimom Nicolása Madura na európsky sankčný zoznam a poverili vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella vypracovaním série opatrení zameraných na osoby, ktoré sú zodpovedné za vojenský puč v Mjanmarsku.



Rada EÚ pre zahraničné veci rozhodla, že rozšíri platný sankčný zoznam voči juhoamerickej Venezuele aj na tie osoby, ktoré sú zodpovedné za činy a rozhodnutia podkopávajúce demokraciu a právny štát v tejto krajine, alebo za závažné porušovanie ľudských práv.



Toto rozhodnutie je reakciou na zhoršujúcu sa situáciu vo Venezuele po parlamentných voľbách z decembra 2020. Osoby pridané na zoznam sankcií sú zodpovedné za narušenie volebných práv opozície a demokratického fungovania Národného zhromaždenia a za závažné porušovanie ľudských práv a obmedzenie základných slobôd.



Cielené opatrenia, ktoré majú podobu zmrazenia účtov a zákazu vycestovania do EÚ, sa dotýkajú už 55 jednotlivcov a sú navrhnuté tak, aby nemali nepriaznivé humanitárne účinky alebo nezamýšľané dôsledky pre radových občanov Venezuely.



Únia zaviedla reštriktívne opatrenia voči Venezuele v novembri 2017. Patrí k nim aj embargo na vývoz zbraní a takého vybavenia, ktoré môže byť použité na vnútroštátnu represiu.



Diplomati sa zamerali aj na situáciu v Mjanmarsku. V tejto krajine juhovýchodnej Ázie prebiehajú série občianskych protestov po nedávnom vojenskom puči.



Ministri vyzvali šéfa diplomacie EÚ, aby so svojím tímom vypracoval sériu opatrení zameraných na osoby zodpovedné za zrušenie demokratického systému v Mjanmarsku a za uväznenie laureátky Nobelovej ceny mieru Aun Schan Su Ťij i ďalších predstaviteľov civilnej vlády.



Su Ťij pred vojenským prevratom zastávala funkciu štátnej kancelárky, čo je v Mjanmarsku funkcia fakticky sa rovnajúca premiérskemu kreslu.



"Európska únia žiada deeskaláciu súčasnej krízy okamžitým ukončením výnimočného stavu, obnovenie legitímnej civilnej vlády a otvorenie novozvoleného parlamentu," uviedli diplomati v spoločnom vyhlásení. A spresnili, že Únia je v reakcii na vojenský puč pripravená prijať sankcie zamerané na tých, ktorí sú za tento stav zodpovední. Takéto reštrikcie zvyčajne zahŕňajú zmrazenie majetku sankcionovaných ľudí a zákaz ich cestovania do krajín EÚ.



Mjanmarská vojenská junta 1. februára zabránila poslancom nového parlamentu, aby sa zišli na ustanovujúcom zasadnutí po vlaňajších novembrových voľbách, v ktorých zvíťazila Národná liga za demokraciu (NLD) vedená političkou Aun Schan Su Ťij. Armáda po prevrate dosadila "prechodnú" vládu, ktorá bude podľa jej vyhlásení pri moci len do nových volieb.











(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem