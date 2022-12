EÚ rozšírila sankcie proti Iránu a odsúdila dodávky dronov pre Rusko

Brusel 12. decembra (TASR) - Diplomati krajín EÚ sa v pondelok dohodli na uvalení ďalších sankcií proti Iránu za vážne porušovanie ľudských práv a zároveň odsúdili dodávky dronov pre Rusko, ktoré ich používa pri útokoch na Ukrajine. Informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Rozhodnutie bolo prijaté jednomyseľne v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. Diplomati už mali informácie o tom, že iránske úrady popravili v poradí už druhého demonštranta, 23-ročného muža, ktorý sa podieľal na protestoch za ľudské práva.



Ministri sa zhodli na rozšírení sankčného zoznamu o ďalších 20 ľudí a jednu organizáciu za represie voči demonštrantom. Sankcie majú podobu zmrazenia potenciálnych aktív v EÚ a zákazu vstupu do EÚ. Na sankčnom zozname sa v súčasnosti nachádza 126 jednotlivcov a 11 subjektov.



Sankcie vstúpia do platnosti po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.



Ministri v spoločnom stanovisku uznali vedúcu úlohu iránskych žien a mládeže pri akciách zameraných na obranu ľudských práv a hodnôt.



"EÚ dôrazne odsudzuje brutálne a neprimerané používanie sily zo strany iránskych orgánov proti pokojným demonštrantom vrátane žien a detí, ktoré viedlo k stovkám obetí, čo je v rozpore so základnými zásadami zakotvenými v medzinárodnom práve," uvádza sa vo vyhlásení Rady ministrov, podľa ktorého Iránci majú mať zabezpečené právo na pokojné zhromažďovanie.



Únia odsúdila kruté zaobchádzanie so zadržanými demonštrantmi v iránskych väzniciach. Ministri skritizovali aj obmedzenia komunikácie cez sociálne siete a vypínanie internetu a vyzvali vládu v Teheráne, aby zabezpečila právo na slobodu prejavu vrátane slobody vyhľadávať, prijímať a šíriť informácie a myšlienky online aj offline.



Diplomati EÚ vyzvali na prepustenie všetkých nespravodlivo zadržiavaných občanov – v súvislosti s uplatňovaním ich práv na pokojné zhromažďovanie a slobodu prejavu – vrátane nedávno zatknutých demonštrantov, detí, novinárov a ochrancov ľudských práv.



EÚ tiež dôrazne odsúdila dodávky iránskych dronov Rusku, ktoré ich používa vo svojej nezákonnej agresii proti Ukrajine, najmä proti civilnému obyvateľstvu a infraštruktúre. Podľa ministrov Irán týmito dodávkami hrubo porušuje medzinárodné právo, zásady Charty OSN a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.



EÚ zvažuje prijatie ďalších sankčných opatrení proti Iránu.