EÚ rozšírila sankcie voči Iránu pre jeho podporu Ruska

Brusel 18. novembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ na pondelkovom zasadnutí v Bruseli rozšírili sankcie voči Iránu pre jeho podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine. Sankcie sa zameriavajú aj na plavidlá a prístavy používané na prepravu bezpilotných lietadiel a rakiet. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Európska únia tiež zakázala vývoz, prevoz, dodávanie alebo predaj komponentov používaných na výrobu rakiet a dronov z EÚ do Iránu. Zakázané sú aj transakcie s prístavmi, ktoré "vlastnia, prevádzkujú alebo kontrolujú" sankcionované osoby a subjekty.



"Toto opatrenie zahŕňa prístup k zariadeniam prístavov a stavidiel, ako sú Amirabad a Anzali (v Kaspickom mori, pozn. TASR) a poskytovanie akýchkoľvek služieb plavidlám," uviedli ministri EÚ v spoločnom vyhlásení. Sankcie sa vzťahujú aj štátnu lodnú spoločnosť IRISL, jej riaditeľa a tri ruské lodné spoločnosti obvinené z prevážania zbraní cez Kaspické more.



Brusel už predtým uvalil sankcie voči iránskym predstaviteľom a subjektom, ktorých obvinil z pomoci Rusku v jeho vojenskom ťažení na Ukrajine. Irán odmieta obvinenia, že Rusku poskytol rakety alebo drony vo vojne proti Kyjevu.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu na sieti X napísal, že EÚ využíva "neexistujúce zámienku s raketami", aby sa zamerala na jeho námorné linky.



Sankcie voči Iránu v pondelok oznámila aj Británia. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že zmrazilo aktíva iránskych leteckých a lodných dopravcov za prepravu balistických rakiet a vojenských zásob do Ruska na použitie na Ukrajine.