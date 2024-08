EÚ rozšírila sankčný zoznam o ďalších ľudí z Bieloruska

Brusel 5. augusta (TASR) - Rada Európskej únie v pondelok rozhodla o uložení reštriktívnych opatrení pre ďalších 28 ľudí z Bieloruska. Dôvodom má byť ich úloha pri pokračujúcich vnútroštátnych represiách a porušovaní ľudských práv v krajine, píše TASR.



Na sankčný zoznam EÚ doplnila dvoch zástupcov šéfa Hlavného odboru pre boj s organizovaným zločinom a korupciou ministerstva vnútra. Ide o "jeden z hlavných orgánov zodpovedných za politické prenasledovanie v Bielorusku vrátane svojvoľného a nezákonného zatýkania a zlého zaobchádzania s aktivistami a členmi občianskej spoločnosti vrátane ich mučenia," uvádza sa v tlačovej správe Rady EÚ.



Na zoznam pribudli aj rôzni pracovníci justície, konkrétne prokurátori a mnohí sudcovia, ktorí podľa EÚ vyniesli politicky motivované rozsudky. Okrem toho Únia uvalila reštriktívne opatrenia aj na vedúcich väzníc.



Do poslednej skupiny sankcionovaných osôb patria dlhoroční podporovatelia bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorí mali výhody z fungovania jeho režimu. Patrí k nim generálna riaditeľka najväčšej štátnej tlačovej agentúry BelTA, moderátor televíznej relácie na kanáli STV () či bývalý dlhoročný generálny riaditeľ BelTA.



"Títo propagandisti režimu ochotne poskytovali bieloruskej verejnosti nepravdivé informácie o represiách, ktorých sa dopúšťajú štátne orgány, šírili dezinformácie, ktoré produkovali bieloruské aj ruské orgány, a podporovali nenávisť voči demokratickej opozícii a občianskej spoločnosti," píše sa o vyhlásení.



Reštriktívne opatrenia EÚ proti Bielorusku sa v súčasnosti vzťahujú na 261 osôb a 37 subjektov. V pondelok pridaným osobám do sankčného zoznamu budú zmrazené aktíva a občanom a spoločnostiam Únie sa zakazuje poskytovať im finančné prostriedky. Fyzické osoby na zozname majú zakázané cestovať do Európskej únie, prípadne cez jej územie prechádzať.



Sankcie boli prijaté pred štvrtým výročím prezidentských volieb v auguste 2020, ktoré Únia označuje za zmanipulované. Rada EÚ vo svojich záveroch z 19. februára 2024 vyjadrila hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv v Bielorusku a dôrazne odsúdila pokračujúce prenasledovanie a zastrašovacie kampane režimu proti všetkým segmentom bieloruskej spoločnosti.