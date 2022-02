EÚ rozvíja zelenú spoluprácu s Marokom, chcú bojovať proti otepľovaniu

Marocký premiér Abdal Azíz Achanúš a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas stretnutia v Rabate 9. februára 2022. Foto: TASR/AP

Brusel 10. februára (TASR) - Európska únia chce rozvíjať zelené partnerstvo s Marokom s cieľom posilniť energetickú spoluprácu s touto krajinou a boj proti globálnemu otepľovaniu. A aj naďalej bude podporovať posilňovanie odolnosti afrických krajín a farmaceutickú nezávislosť Afriky.Podľa informácií TASR to uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas svojej stredajšej a štvrtkovej návštevy Maroka a Senegalu.Šéfka eurokomisie v Rabate spresnila, že EÚ pracuje na rozvoji zeleného partnerstva s Marokom, prvého s partnerskou krajinou z Afriky. Podľa jej slov to obom stranám umožní spolupracovať na rozvoji ekologickejšej energie.Spoločný projekt EÚ – Maroko bol spustený vlani v júni v Bruseli a má za cieľ posilniť spoluprácu v oblasti energetiky, bojovať proti globálnemu otepľovaniu, chrániť životné prostredie a podporovať zelenú ekonomiku.Maroko je najväčším hospodárskym partnerom EÚ v Afrike. Obe strany sú spojené viac ako 20-ročnými dohodami v oblasti poľnohospodárstva a rybolovu, ktoré sa vzťahujú aj na sporné územie Západnej Sahary.Stredajší pobyt v Dakare von der Leyenová využila aj na návštevu Pasteurovho inštitútu v tomto meste a svojim hostiteľom pripomenula, že Senegal je lídrom vo farmaceutickom priemysle, zatiaľ na africkej úrovni, ale s možnosťou získať globálny význam.skonštatovala šéfka EK. Pripomenula, že EÚ a jej členské štáty Afriku v tomto procese podporujú. Dôkazom je vlani oznámený program vo výške jednej miliardy eur na financovanie afrických farmaceutických projektov.Spomenula, že táto spolupráca zahŕňa aj súkromný sektor, vrátane spoločnosti BioNTech, ktorá je priekopníkom vo vedeckej revolúcii a ktorej mRNA vakcíny sú účinné nielen v boji proti ochoreniu COVID-19, ale majú sľubný potenciál aj proti iným infekčným chorobám, ako sú tuberkulóza a malária.Nemecká firma BioNTech už spolupracuje s Pasteurovým inštitútom v Dakare na výrobe mRNA vakcín.Von der Leyenová privítala tiež vývoj nového zariadenia dakarského inštitútu MADIBA, ktorého cieľom je každoročne vyrobiť 300 miliónov dávok vakcíny.vyhlásila šéfka eurokomisie. A spomenula, že EÚ je jedným z najväčších svetových darcov vakcín a zásadným prispievateľom do nástroja COVAX, keď doteraz do Afriky dodala takmer 145 miliónov dávok proticovidových vakcín a ďalšie zásielky budú nasledovať.odkázala.Upozornila tiež, že EÚ už vyčlenila takmer 300 miliónov eur na očkovanie proti koronavírusu v Afrike. V Dakare oznámila, že Únia poskytne ďalších 125 miliónov eur na efektívnu distribúciu vakcín, školenie lekárskych tímov, ale aj na posilnenie kapacít na analýzu a sekvenovanie vírusov na africkom území.