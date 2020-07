EÚ: Rumunsko a Írsko dostali pokutu za nedostatočné prebratie smernice

Brusel/Luxemburg 16. júla (TASR) - Rumunsko a Írsko sú povinné zaplatiť Európskej komisii (EK) paušálnu pokutu vo výške troch miliónov a dvoch miliónov eur. Oba členské štáty EÚ totiž úplne neprebrali v stanovenej lehote smernicu o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.



Súdny dvor Európskej únie v správe pre médiá spresnil, že cieľom smernice z roku 2015 je predchádzať využívaniu finančného systému EÚ na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Členské štáty mali prebrať túto smernicu do svojho vnútroštátneho práva najneskôr do 26. júna 2017 a informovať EK o opatreniach prijatých v tejto súvislosti.



Komisia v auguste 2018 podala na Súdny dvor dve žaloby za nesplnenie povinnosti, pričom to zdôvodnila tým, že Rumunsko a Írsko v lehote, ktorá im bola stanovená v príslušných odôvodnených stanoviskách, neprebrali úplne predmetnú smernicu a ani neoznámili príslušné vnútroštátne opatrenia na prebratie smernice.



Exekutíva EÚ v súlade s právnymi predpismi navrhla, aby boli obe krajiny zaviazané na zaplatenie denného penále odo dňa vyhlásenia rozsudku za nesplnenie povinnosti a tiež na zaplatenie paušálnej pokuty. Komisia neskôr stiahla žalobu, v ktorej sa domáhala uloženia denného penále, keďže tento návrh sa stal bezpredmetným po úplnom prebratí smernice do rumunského a írskeho národného práva.



Pokiaľ ide o platobnú schopnosť dotknutých členských štátov, Súdny dvor uviedol, že treba zohľadniť vývoj ich hrubého domáceho produktu (HDP), aký bol v čase súdneho skúmania skutkových okolností. V dôsledku toho Súdny dvor uložil Rumunsku povinnosť zaplatiť eurokomisii paušálnu pokutu vo výške troch miliónov eur a Írsku pokutu vo výške dvoch miliónov eur.





spravodajca TASR Jaromír Novak