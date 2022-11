EÚ: Rumunsko plní záväzky v rámci mechanizmu spolupráce a overovania

Brusel 23.novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok poobede prijala najnovšiu správu o krokoch, ktoré Rumunsko prijalo, aby splnilo svoje záväzky v rámci mechanizmu spolupráce a overovania (MSO) týkajúce sa reformy súdnictva a boja proti korupcii. EK už ďalej nebude touto cestou monitorovať Rumunsko, informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Správa hodnotí pokrok dosiahnutý v súvislosti so zostávajúcimi odporúčaniami a plnením referenčných hodnôt MSO od posledného hodnotenia z júna 2021. Pozitívne sa v nej hodnotí úsilie Rumunska o vykonávanie všetkých týchto odporúčaní prijatím nových právnych predpisov, politík a nástrojov na posilnenie súdnictva a boja proti korupcii.



EK dospela k záveru, že pokrok, ktorý dosiahlo Rumunsko, je dostatočný na to, aby splnilo svoje záväzky prijaté v čase pristúpenia k EÚ, a že všetky referenčné kritériá možno uspokojivo uzavrieť. V posúdení sa zohľadňuje aj vývoj situácie v oblasti právneho štátu a najmä plné zapojenie Rumunska do cyklu správ o právnom štáte.



Exekutíva EÚ už ďalej nebude monitorovať Rumunsko ani o ňom podávať správy v rámci MSO. Monitorovanie bude pokračovať v rámci cyklu výročných správ o stave právneho štátu, ktoré EK pripravuje pre všetky členské krajiny.



Medzi dôležité reformy v Rumunsku, ktoré spomenula EK, patria nedávno prijaté zákony o justícii a nová stratégia rozvoja súdnictva. EK berie na vedomie aj záväzok Bukurešti v čo najväčšej miere zohľadniť stanovisko Benátskej komisie k zákonom o justícii, ako aj v širšom kontexte, ak to bude potrebné.



Pokiaľ ide o boj proti korupcii, rumunské štátne inštitúcie spájajú sily pri vykonávaní novej národnej stratégie boja proti korupcii a pozitívna bilancia v súvislosti s účinnosťou vyšetrovania a sankcionovania korupcie na vysokej úrovni pokračovala aj v rokoch 2021 a 2022.



Rumunský parlament zlepšil postup týkajúci sa zrušenia politickej imunity a rumunské inštitúcie zodpovedné za uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa integrity a konfliktov záujmu a za správu a vymáhanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti účinne fungujú.



Rumunsko rýchlo napreduje v revízii trestných zákonov, ako aj v konsolidácii rámca integrity. Dokončenie týchto dôležitých reforiem patrí medzi míľniky v rámci plánu obnovy a odolnosti Rumunska a eurokomisia bude naďalej spolupracovať s vládou v Bukurešti v záujme ich úspešného plnenia v súlade s právnymi predpismi EÚ a medzinárodnými protikorupčnými normami.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)