EÚ ruší financovanie pre Bienále v Benátkach vzhľadom na účasť Ruska
Autor TASR
Miláno 23. apríla (TASR) – Európska únia rozhodla o zrušení grantu dva milióny eur pre Bienále v Benátkach, pretože organizátori umožnili účasť Ruska na 61. ročníku tejto medzinárodnej umeleckej výstavy, ktorý sa začne 9. mája. Potvrdila to vo štvrtok Európska komisia, informuje TASR podľa agentúry AP.
Nadácia Bienále má 30 dní na obhájenie návratu Ruska na výstavu po prvý raz od invázie na Ukrajinu z roku 2022, uviedol hovorca EK Thomas Regnier. „Ostro odsudzujeme fakt, že Nadácia Bienále umožnila opätovné otvorenie Ruského pavilónu,“ povedal.
Vylúčenie Ruska z výstavy žiadalo predtým v spoločnom stanovisku 25 európskych krajín. Lotyšské ministerstvo kultúry uviedlo, že účasť Moskvy by legitimizovala sankcionovaný štát prostredníctvom európskej kultúrnej platformy financovanej z verejných zdrojov.
Usporiadatelia účasť Ruska obhajovali tým, že ide o priestor pre dialóg, kde má byť umenie oddelené od politiky. Zdôraznili, že nemajú právomoc zabrániť niektorému štátu v účasti, o ktorú môže požiadať každá krajina uznávaná Talianskom. Rusko vlastní pavilón z roku 1914 v historickom areáli Giardini a preto stačilo, aby zaslalo oznámenie, uviedli vo vyhlásení.
Bienále v Benátkach patrí medzi najprestížnejšie výstavy súčasného umenia a je aj najstarším podujatím svojho druhu na svete – organizujú ho od roku 1895. Na tomto ročníku sa má od 9. mája do 22. novembra predstaviť 99 krajín. Slovensko a Česko budú mať spoločný výstavný projekt The Silence of the Mole (Krtkovo ticho), ktorý vznikol pri príležitosti 100. výročia otvorenia Československého pavilónu v Benátkach.
Bienále v minulosti odmietlo tlak na vylúčenie niektorých krajín vrátane Iránu či Izraela, doplnila AP.
