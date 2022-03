EÚ ruší spoluprácu s ruskými subjektmi v oblasti vedy a výskumu

Brusel 4. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že v dôsledku ruskej invázie na Ukrajine a zároveň ako prejav solidarity s obyvateľmi Ukrajiny, sa rozhodla prerušiť s ruskými subjektmi spoluprácu v oblasti výskumu, vedy a inovácií. Z Bruselu o tom informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že v rámci vedeckého programu s názvom Horizont Európa neuzavrie žiadne nové zmluvy či dohody s ruskými organizáciami. Exekutíva EÚ sa okrem toho rozhodla pozastaviť ruským subjektom platby vyplývajúce z už existujúcich zmlúv.



Všetky prebiehajúce projekty, na ktorých sa podieľajú ruské výskumné organizácie, sa momentálne prehodnocujú, a to tak v rámci Horizontu Európa ako aj Horizontu 2020, predchádzajúceho programu EÚ pre výskum a inovácie.



Výkonná podpredsedníčka EK pre digitalizáciu Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti pripomenula, že spolupráca EÚ v oblasti výskumu je založená na rešpektovaní slobôd a práv, ktoré sú základom výnimočnosti a inovácií a vojenskú agresiu Ruska proti Ukrajine vníma ako útok proti týmto hodnotám.



"Vojenská agresia Ruska proti Ukrajine je útokom na slobodu, demokraciu a sebaurčenie, na ktorých je založený kultúrny prejav, akademická a vedecká sloboda i vedecká spolupráca. V dôsledku toho sme sa rozhodli nezapájať sa do ďalších projektov spolupráce s ruskými subjektmi v oblasti výskumu a inovácií," uviedla v oficiálnom vyhlásení eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová.



Dodala, že EÚ je na druhej strane odhodlaná zabezpečiť pokračujúcu úspešnú účasť Ukrajiny na programe Horizont Európa aj programe Euratom Research and Training.



Gabrielová zdôraznila, že ukrajinskí vedci a výskumníci sú už 20 rokov kľúčovými účastníkmi rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie, pričom preukázali výnimočnosť a vedúce postavenie v oblasti inovácií. "Podnikli sme potrebné administratívne kroky, aby sme zaistili, že úspešní ukrajinskí príjemcovia budú môcť získať finančné prostriedky z výskumných a inovačných programov EÚ," dodala.