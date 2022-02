EÚ: Rusko bude v súvislosti s útokom čeliť bezprecedentnej izolácii

Brusel 24. februára (TASR) - Rusko bude v súvislosti so svojím útokom na Ukrajinu čeliť "bezprecedentnej izolácii", ako aj "najtvrdším sankciám", aké kedy Európska únia uvalila. Vyhlásil to vo štvrtok šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell, ktorého cituje tlačová agentúra AFP.



"Toto nie je otázka blokov. Toto nie je otázka diplomatických mocenských hier. Je to záležitosť života a smrti. Ide o budúcnosť našej globálnej komunity," uviedol Borrell v odvysielanom vyhlásení. "Európa zažíva jeden zo svojich najtemnejších momentov od konca druhej svetovej vojny," dodal.



Podľa neho je útok Ruska ako "hlavnej jadrovej mocnosti" proti svojmu prozápadnému susedovi "nielen najväčším porušením medzinárodného práva, ale aj porušením základných princípov ľudského spolunažívania".