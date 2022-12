EÚ s WHO pomôže rozšíriť vo svete univerzálne zdravotné poistenie

Brusel 1. decembra (TASR) - EÚ prostredníctvom partnerského programu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) investuje 125 miliónov eur na posilnenie zdravotných systémov, s cieľom rozšíriť univerzálne zdravotné poistenie. Na správu Európskej komisie (EK) upozornil spravodajca TASR.



Partnerský program podpísali eurokomisárka pre medzinárodnú rozvojovú pomoc Jutta Urpilainenová a generálny riaditeľ WHO Tedros Ghebreyesus. Ide o jednu kľúčových priorít novej stratégie EÚ v oblasti globálneho zdravia, ktorú vo štvrtok prijala eurokomisia. Posilnenie zdravotných systémov a všeobecné zdravotné poistenie na celom svete je jednou z troch kľúčových priorít stratégie.



Urpilainenová aj Ghebreyesus upozornili, že pandémia koronavírusu je dôkazom, že univerzálne zdravotné poistenie je základom odolnosti a trvalo udržateľného rozvoja pre jednotlivcov a rodiny rovnako ako aj pre krajiny. Všetci ľudia by mali mať prístup ku kvalitným zdravotníckym službám kdekoľvek ich potrebujú a to bez finančných ťažkostí.



EK iniciovala partnerstvo pre univerzálne zdravotné poistenie v roku 2011 s cieľom umožniť WHO presadzovať všeobecné zdravotné pokrytie na úrovni krajín prostredníctvom posilnenia ich zdravotných systémov.



Pokrok v tejto oblasti zastavila pandémia koronavírusu, univerzálne zdravotné poistenie sa však zlepšilo vo všetkých krajinách, ktoré využívajú toto partnerstvo.



Komisia od roku 2011 investovala do partnerstva pre univerzálne zdravotné poistenie približne 200 miliónov eur. Vďaka tomu bolo možné zvýšiť celosvetové priemerné poistenie základných zdravotníckych služieb z 58 percent v roku 2011 na takmer 68 percent v roku 2019.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)