EÚ sa bude snažiť o spoluprácu s Trumpom a pripravovať sa na clá

Brusel 21. novembra (TASR) - Európska únia (EÚ) by sa mala snažiť o konštruktívnu spoluprácu v oblasti obchodu s nastupujúcou administratívou novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa. Ale musí byť tiež pripravená zasiahnuť koordinovaným spôsobom, ak Spojené štáty zavedú nové clá na dovoz z 27-členného európskeho bloku. Zhodli sa na tom vo štvrtok európski ministri obchodu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Trump v predvolebnej kampani povedal, že EÚ "zaplatí vysokú cenu" v podobe ciel za to, že nenakupuje dostatok amerického exportu a dosahuje tak prebytky v obchode s USA. Uviedol pritom, že plánuje clá vo výške 10 % až 20 % na všetok dovoz do USA, ale s vyššími sadzbami pre Čínu, až 60 %.



Vo svojom prvom funkčnom období zaviedol Trump clá na oceľ a hliník z EÚ, ktoré následná administratíva prezidenta Joea Bidena pozastavila, no neukončila.



Eurokomisár pre obchod Valdis Dombrovskis na tlačovej konferencii po stretnutí ministrov povedal, že je príliš skoro predpovedať, či sa Trump bude snažiť túto situáciu riešiť. Vyhlásil tiež, že medzi ministrami EÚ panuje široká zhoda pokiaľ ide o to, neotvárať staré obchodné spory a vyhýbať sa novým.



"Ak však uvidíme nejaké nové opatrenia proti európskej ekonomike alebo európskym spoločnostiam, mali by sme byť pripravení reagovať koordinovane, presne a primerane," vyhlásil Dombrovskis, ktorého na poste európskeho komisára pre obchod nahradí na budúci mesiac Maroš Šefčovič.



Nemenovaný diplomat EÚ pre Reuters potvrdil tento postoj EÚ - presadzovať pozitívnu agendu a zároveň mať pripravené konkrétne protiopatrenia.



Trump uvalil clá až do výšky 6,4 miliardy eur na oceľ a hliník z EÚ v roku 2018. EÚ reagovala dodatočnými clami vo výške 2,8 miliardy eur na americký tovar, ako sú bourbon a motocykle Harley-Davidson. Opatrenia USA sú v súčasnosti pozastavené do konca roka 2025.



Obe strany sa tiež dohodli na prímerí do polovice roku 2026 v oblasti ciel spojených s ich dve desaťročia trvajúcim konfliktom o dotácie pre výrobcov lietadiel.