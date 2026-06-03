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EÚ sa chce stať svetovým lídrom v oblasti pozorovania oceánov
Cieľom EK je podľa oficiálnej tlačovej správy do roku 2035 prispieť k 35 percentám celosvetového systému pozorovania oceánov a zabezpečiť 35 percent trhu s technológiami pozorovania oceánov.
Autor TASR
Brusel 3. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila iniciatívu OceanEye, v rámci ktorej plánuje investovať 92 miliónov eur do technológií na pozorovanie oceánov. Cieľom iniciatívy je dosiahnuť, aby sa Európska únia stala popredným svetovým poskytovateľom informácií o oceánoch. TASR o tom píše podľa agentúry DPA a webu EK.
„S OceanEye bude Európa viesť boj o úsilie porozumieť nášmu oceánu, chrániť ho a udržateľne využívať jeho potenciál,“ uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.
„Ide o to, aby sme pomocou vedy a dobrého riadenia porozumeli nášmu oceánu a zabezpečili našu budúcnosť,“ dodala.
Cieľom EK je podľa oficiálnej tlačovej správy do roku 2035 prispieť k 35 percentám celosvetového systému pozorovania oceánov a zabezpečiť 35 percent trhu s technológiami pozorovania oceánov.
Približne 50 miliónov eur pôjde na posilnenie príspevkov EÚ do globálneho systému pozorovania oceánov, 30 miliónov eur na inovácie a 12 miliónov eur na zlepšenie zdieľania a dostupnosti údajov.
Financovanie iniciatívy bude pochádzať z výskumného programu EÚ Horizont Európa.
Pozorovanie oceánov je podľa EK kľúčové nielen pre ochranu morského prostredia a predpovedanie klímy, ale aj pre hospodárske činnosti, ako rybolov, energetika na mori a lodná doprava. Zdôraznila tiež, že hoci oceán pokrýva 70 percent zemského povrchu, iba päť percent bolo preskúmaných.
EK zároveň vyzvala na lepšiu koordináciu medzi členskými krajinami bloku, výskumnými inštitúciami a priemyslom s cieľom zosúladiť investície a priority.
„S OceanEye bude Európa viesť boj o úsilie porozumieť nášmu oceánu, chrániť ho a udržateľne využívať jeho potenciál,“ uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.
„Ide o to, aby sme pomocou vedy a dobrého riadenia porozumeli nášmu oceánu a zabezpečili našu budúcnosť,“ dodala.
Cieľom EK je podľa oficiálnej tlačovej správy do roku 2035 prispieť k 35 percentám celosvetového systému pozorovania oceánov a zabezpečiť 35 percent trhu s technológiami pozorovania oceánov.
Približne 50 miliónov eur pôjde na posilnenie príspevkov EÚ do globálneho systému pozorovania oceánov, 30 miliónov eur na inovácie a 12 miliónov eur na zlepšenie zdieľania a dostupnosti údajov.
Financovanie iniciatívy bude pochádzať z výskumného programu EÚ Horizont Európa.
Pozorovanie oceánov je podľa EK kľúčové nielen pre ochranu morského prostredia a predpovedanie klímy, ale aj pre hospodárske činnosti, ako rybolov, energetika na mori a lodná doprava. Zdôraznila tiež, že hoci oceán pokrýva 70 percent zemského povrchu, iba päť percent bolo preskúmaných.
EK zároveň vyzvala na lepšiu koordináciu medzi členskými krajinami bloku, výskumnými inštitúciami a priemyslom s cieľom zosúladiť investície a priority.