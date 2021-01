EÚ sa dištancuje od rozhodnutia Maďarska schváliť ruskú vakcínu

Brusel 22. januára (TASR) - Maďarsko koná samostatne pri udeľovaní núdzového povolenia pre ruskú vakcínu Sputnik V, ktorá zatiaľ v Európskej únii nie je schválená na použitie. Uviedla to v piatok Európska komisia, informovala agentúra DPA.



Krok Maďarska je podľa DPA vnímaný ako odmietnutie spoločného úsilia EÚ o zabezpečenie vakcín.



"Členské štáty môžu slobodne rokovať o takýchto dohodách," povedal novinárom hovorca EK Stefan De Keersmaecker v piatok v Bruseli. "Je tiež na nich, ako naložia s autorizáciou alebo použitím takýchto vakcín vo svojej krajine," dodal a zdôraznil, že v takom prípade nesú za svoje rozhodnutie aj osobitnú zodpovednosť. Čakanie na schválenie Európskej agentúry pre lieky (EMA) dodáva verejnosti istotu v čase, keď odborníkov znepokojuje skepticizmus vo vzťahu k očkovaniu, dodal De Keersmaecker.



Maďarská agentúra pre lieky udelila núdzové povolenie na použitie ruskej vakcíny vo štvrtok. Predchádzali tomu sťažnosti maďarského premiéra Viktora Orbána, že jeho krajina nedostala dostatok vakcín prostredníctvom spoločnej európskej iniciatívy.



Ruskí vedci tvrdia, že vakcína Sputnik V má 95-percentnú účinnosť, no nezávislé recenzované štúdie o tom ešte nie sú k dispozícii.



EÚ zatiaľ v mene členských štátov vyrokovala dohodu so šiestimi výrobcami a presadzuje spoločný postup. Sputnik V sa v tomto portfóliu nenachádza.



Ruské úrady už požiadali EMA o schválenie. Nemecká kancelárka Angela Merkelová povedala, že ak bude udelené, Berlín by mohol pomôcť s výrobou.