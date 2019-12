Európska Únia sa do roku 2050 stane klimaticky neutrálnou

Brusel 13. decembra (TASR) - Lídri Európskej únie dospeli v piatok k dohode, že EÚ sa do roku 2050 stane klimaticky neutrálnou.



Vo svojej správe na sociálnej sieti Twitter to v piatok oznámil predseda Európskej rady (ER) Charles Michel.



Podľa agentúry AFP, ktorá sa odvolala na dva diplomatické zdroje, sa Poľsko k tejto dohode nepripojilo. V texte dohody sa však uvádza, že EÚ sa k tejto téme vráti na budúci rok.



Zhodu o dosiahnutí klimatickej neutrality do roku 2050 schválili šéfovia štátov a vlád po intenzívnej diskusii. Dohoda zahŕňa aj zmienku o jadrovej energii, ktorú presadzovalo Česko, napísal server Novinky.cz.



"Dosiahli sme dohodu o zmene klímy, je veľmi dôležité, aby Európa preukázala silné ambície," uviedol podľa AFP hostiteľ vrcholného summitu EÚ v Bruseli Charles Michel.



Lídri EÚ sa dohodli na zavedení uhlíkového cla pre vybraných importérov



Lídri EÚ sa v piatok na svojom summite dohodli na ochrane európskych firiem, ktoré prechádzajú na energiu z obnoviteľných zdrojov, a to zavedením uhlíkového cla na dovoz produkcie od dodávateľov s menej šetrným spôsobom výroby.



Ako informovala agentúra AFP, Európska komisia pripravuje právne predpisy, do ktorých zakomponuje svoj Európsky ekologický dohovor, ako aj cieľ stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou ekonomikou.



Francúzsky prezidentský palác uviedol, že tieto predpisy by mali zahŕňať mechanizmus "zdaňovania zahraničných výrobkov na hraniciach Európy, ktorých výrobcovia nerešpektujú rovnaké pravidlá týkajúce sa klímy ako európske firmy".