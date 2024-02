EÚ sa dohodla na 13. balíku sankcií proti Rusku

Brusel 21. februára (TASR) - Veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa v stredu v princípe dohodli na 13. balíku sankcií proti Rusku za jeho vojenskú agresiu na Ukrajine, informuje TASR s odvolaním sa na oznámenie belgického predsedníctva Rady EÚ na sociálnej sieti X.



Ide o jeden z najširších sankčných balíkov Európskej únie voči Rusku. Teraz by sa mala začať oficiálna procedúra jeho zavedenia a do platnosti by mal vstúpiť k 24. februáru, na druhé výročie začiatku ruskej invázie.



Agentúre AFP sa predtým podarilo nahliadnuť do pripravovaného dokumentu, ktorý obsahoval obmedzenia dovozu výrobkov troch čínskych firiem za dodávky materiálu pre ruskú armádu a taktiež sankcie voči severokórejskému ministrovi obrany Kchang Sun-namovi za poskytnutie rakiet Rusku.