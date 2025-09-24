Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EÚ sa dohodla na nových pravidlách na ochranu vôd

Znečistená rieka Slaná. Foto: TASR - Milan Kapusta

Legislatíva má aktualizovať súčasné nariadenie bloku o ochrane vôd pridaním nových kontrolovaných a monitorovaných látok.

Autor TASR
Brusel 24. septembra (TASR) - Vyjednávači z Rady EÚ a Európsky parlament (EP) dosiahli v utorok večer predbežnú dohodu o ochrane povrchových a podzemných vôd v EÚ pred znečisťujúcimi látkami vrátane takzvaných „večných chemikálií“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Táto dohoda zabezpečuje, že európska legislatíva v oblasti (ochrany) vody drží krok s najnovšími vedeckými poznatkami a novými znečisťujúcimi látkami,“ uviedol dánsky minister životného prostredia Magnus Heunicke, jeden z hlavných vyjednávačov.

Medzi pridané chemikálie patria pesticídy, látky narúšajúce endokrinný systém, zmäkčovadlá a niektoré liečivá, ale aj takmer 50 rôznych umelých chemikálií známych pod skratkou PFAS (Perfluórované a polyfluórované alkylsulfonáty).

PFAS sú tiež známe ako večné chemikálie, keďže sa v prírodnom prostredí nerozkladajú a môžu byť škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie. Niektoré z týchto chemikálií, ktoré sa používajú v širokej škále priemyselných výrobkov každodennej potreby, môžu viesť k zdravotným ťažkostiam vrátane poškodenia pečene a v niektorých prípadoch dokonca k rakovine obličiek a semenníkov.

„Čistá voda je prospešná pre ľudí, životné prostredie, aj pre našu ekonomiku. Je to investícia, ktorá sa nám mnohonásobne vráti,“ uviedla eurokomisárka pre životné prostredie, odolnosť vodných zdrojov a konkurencieschopné obehové hospodárstvo Jessika Roswallová, ktorej oddelenie predložilo spomínaný návrh ešte v roku 2022.

Členské krajiny EÚ musia nové normy splniť do roku 2039. V prípade niektorých látok však musia byť požiadavky do roku 2033. V určitých prípadoch môže byť lehota predĺžená do roku 2045. Európsky parlament ešte musí spomínanú dohodu oficiálne prijať, čo sa už považuje len za formalitu, konštatuje DPA.
.

