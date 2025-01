EÚ pozastaví vízové privilégiá pre gruzínskych predstaviteľov

Brusel 24. januára (TASR) - Krajiny Európskej únie sa v piatok dohodli na pozastavení vízových privilégií pre gruzínskych predstaviteľov v súvislosti s násilným potláčaním proeurópskych protestov v krajine. Veľvyslanci krajín podporili návrh Európskej komisie (EK), agentúru DPA o tom informovali diplomati EÚ, píše TASR.



Gruzínski diplomati, ďalší štátni predstavitelia a ich rodinní príslušníci podľa návrhu už nebudú môcť cestovať do EÚ bez víz na krátkodobé pobyty a stratia aj nárok na jednoduchšie a lacnejšie postupy pri podávaní žiadostí o dlhodobé víza.



Držitelia bežných gruzínskych pasov budú môcť naďalej cestovať do Únie na krátkodobé pobyty bez víz. Ministri zahraničných vecí EÚ však musia návrh ešte formálne schváliť. Očakáva sa, že k tomu dôjde v pondelok na zasadnutí Rady v Bruseli.



Kremľu naklonená vládna strana Gruzínsky sen tvrdí, že v októbri vyhrala parlamentné voľby. Neskôr oznámila, že vláda pozastavuje úsilie o vstup do EÚ. Následné masové proeurópske demonštrácie sprevádzalo policajné násilie a hromadné zatýkanie.



Cieľom opatrenia je "vyvodiť zodpovednosť proti gruzínskym úradom za násilné potlačenie pokojných protestov", uviedla šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v decembri pri predložení návrhu.



Predchádzajúci návrh na uvalenie sankcií EÚ proti osobám zodpovedným za násilie v Gruzínsku zablokovali v polovici decembra Slovensko a Maďarsko.