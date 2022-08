EÚ sa dohodla s Modernou na odložení dodávok vakcín

Brusel 9. augusta (TASR) - Európska únia sa dohodla s farmaceutickou spoločnosťou Moderna na odložení dodávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Urobila tak v snahe zvýšiť pravdepodobnosť, že dodané vakcíny budú účinné aj voči variantu omikron. Informovala o tom Európska komisia (EK), píš agentúra AFP.



"Dávky, ktoré mali byť pôvodne doručené v lete, budú doručené v septembri a v priebehu tohtoročnej jesene a zimy," uviedla EK vo vyhlásení. Dodala, že v tom období bude 27 členských štátov Únie pravdepodobne potrebovať väčšie zásoby vakcín.



V rámci dohody medzi EK a Modernou by malo byť do štátov Únie dodaných 15 miliónov posilňujúcich dávok vakcín, uspôsobených aj na variant omikron, ak budú schválené Európskou liekovou agentúrou (EMA).



EMA začala v júni posudzovať novú generáciu očkovacích látok na báze mRNA od spoločnosti Moderna, ktorá by mala byť účinná nielen proti pôvodnému vírusu, ale aj proti omikronu.



Obavy odborníkov monitorujúcich vývoj pandémie sa momentálne sústreďujú na nové subvarianty omikronu, označované BA.4 a BA.5, ktoré v poslednom období spôsobujú opätovné šírenie covidu vo viacerých krajinách.