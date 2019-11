Grécky premiér: EÚ sa k nám správa ako k parkovaciemu miestu

Atény 19. novembra (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis obvinil Európsku úniu, že s krajinami na vonkajších hraniciach bloku zaobchádza ako s vhodnými miestami, kde môžu migranti "zaparkovať". Mitsotakis v utorok zverejnenom rozhovore pre nemecké noviny Handelsblatt uviedol, že EÚ "ignoruje problém" rastúceho počtu prichádzajúcich osôb do Grécka.



Podľa gréckej pobrežnej stráže na grécke ostrovy vo východnej časti Egejského mora dorazilo od piatka do pondelka zhruba 1350 ľudí. Zároveň dodala, že v táboroch na ostrovoch Lesbos, Chios a Kos v súčasnosti žije v kritických podmienkach už viac ako 32.000 ľudí, pričom ich kapacita je len približne 6200.



Podľa Mitsotakisa, ktorý je premiérom od júla tohto roka, to už takto nemôže ďalej pokračovať. "Európa považuje krajiny príchodu ako Grécko za vhodné parkovacie miesta pre utečencov a migrantov. Toto je tá európska solidarita? Nie! Dlhšie to už nebudem tolerovať," povedal.



Mitsotakis tiež kritizoval Turecko. Prezident Recep Tayyip Erdogan sa podľa neho "snaží využiť migráciu na to, aby vyvíjal nátlak na Európu a dosiahol tým ústupky".



Erdogan v novembri pohrozil, že "otvorí brány" a vpustí utečencov do Únie, po tom, ako EÚ kritizovala tureckú operáciu v severnej Sýrii.



"Prezidentovi Erdoganovi som otvorene povedal, že ak chce mať s Gréckom dobré susedské vzťahy, nesmie zneužívať migrantov a utečencov," uviedol pre nemecký denník premiér.



Na začiatku októbra Mitsotakis oznámil, že grécka vláda sa rozhodla, že do konca roka prevezie približne 20.000 migrantov z ostrovov na pevninu. V súvislosti s výrazným nárastom prichádzajúcich migrantov grécky parlament začiatkom novembra schválil zákon, ktorý sprísňuje a urýchľuje azylové procedúry.