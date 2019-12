EÚ sa na globálnom fóre zaviazala presídliť 30.000 utečencov

Brusel/Ženeva 18. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila finančnú podporu tým členským štátom Európskej únie, ktoré prisľúbili poskytnúť spolu viac ako 30.000 miest na presídlenie utečencov v priebehu roka 2020. K oznámeniu EK došlo na prvom globálnom fóre pre utečencov v Ženeve.



Podpredseda EK pre propagáciu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v Ženeve uviedol, že presídľovanie je európskym úspechom a musí to tak aj zostať. Ocenil, že členské štáty EÚ sa zaviazali k doteraz najväčším kolektívnym záväzkom o počte presídlených utečencov, a vyjadril nádej, že aj ďalšie krajiny budú tento príklad nasledovať a zvýšia svoje záväzky, aby bolo možné čeliť rastúcim potrebám v tejto oblasti.



"Ak budeme spolupracovať, dokážeme vytvoriť trvalé, efektívne a bezpečné systémy, ktoré poskytnú ochranu najzraniteľnejším osobám na svete," odkázal Schinas.



Podľa slov eurokomisárky pre vnútorné záležitosti Ylvy Johanssonovej je presídlenie kľúčovým nástrojom na zabezpečenie toho, aby ľudia, ktorí potrebujú právnu ochranu, neohrozili svoje životy a dostali sa do EÚ bezpečnými a zákonnými cestami.



"Je to kľúčová súčasť komplexného prístupu k migrácii, ktorú musíme ďalej rozvíjať - vrátane silných partnerstiev s tretími krajinami. Ambiciózne sľuby členských štátov musia pokračovať a EÚ im poskytne potrebnú podporu," vysvetlila komisárka.



Európska komisia bola na globálnom fóre pre utečencov v Ženeve zastúpená na vysokej úrovni. Eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi sa tento týždeň v pondelok zúčastnil na diskusnom paneli "Sýrska utečenecká kríza - potvrdenie partnerstva", eurokomisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová vystúpi na záverečnom plenárnom zasadaní s hlavným prejavom a eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič bude členom panelu odborníkov na vysokej úrovni pre vzdelávanie.



Od roku 2015 prostredníctvom systémov presídlenia našlo ochranu v EÚ viac ako 65.000 utečencov. V súlade s plánovanými potrebami Agentúry OSN pre utečencov (UNHCR) v oblasti globálneho presídľovania na rok 2020 bude program EÚ pre presídľovanie uprednostňovať utečencov nachádzajúcich sa na území Turecka, Libanonu, Jordánska a krajín pozdĺž stredomorskej migračnej trasy.



Vysokou prioritou bude aj presídľovanie ľudí v núdzi z Nigeru a Rwandy, ktorí potrebujú právnu ochranu.



