EÚ sa nedohodla na embargu na ruskú ropu

Brusel 30. mája (TASR) - Diplomati členských krajín Európskej únie sa v nedeľu nezhodli na novom návrhu embarga na ruskú ropu, ale opäť sa o dohodu pokúsia ešte pred summitom lídrov EÚ, ktorý sa bude konať v pondelok a utorok. Nový kompromisný návrh embarga pritom obsahoval výnimku urobenú s ohľadom na suchozemské stredoeurópske štáty EÚ vrátane Slovenska - netýkal sa dodávok ruskej ropy prepravovanej sieťou ropovodov, uviedli predstavitelia pre tlačovú agentúru Reuters.



Európska komisia najnovšie navrhla zakázať len dovoz ruskej ropy na tankeroch, ktorými do Európy prúdi okolo troch štvrtín dovozu z Ruska. Na ropovod Družba sa embargo zatiaľ vzťahovať nemá, pripomenul Reuters.



Vysokopostavený diplomat EÚ v nedeľu večer uviedol, že "ešte treba prebrať príliš veľa podrobností", aby bolo možné dúfať v dohodu pred summitom lídrov EÚ, ktorí sa zídu v Bruseli v pondelok popoludní.



Navrhované sankcie na dovoz ruskej ropy sú súčasťou šiesteho balíka sankcií Európskej únie, ktoré chce EÚ uvaliť na Rusko za jeho napadnutie Ukrajiny 24. februára.



Balík obsahuje aj vylúčenie najväčšej ruskej banky, Sberbank, z medzibankového platobného systému SWIFT, vykázanie ruských televíznych staníc z EÚ a dodanie ďalších ľudí na zoznam jednotlivcov, ktorých majetok je zmrazený a ktorí nemôžu vstúpiť na územie EÚ.



Celý šiesty balík sankcií blokuje Maďarsko, ktoré tvrdí, že ropné embargo by znamenalo tvrdú ranu pre jeho ekonomiku, pretože nemôže tak jednoducho získavať ropu odinakiaľ. Slovensko a Česká republika vyjadrili podobné obavy, píše Reuters.



Rozhovory o ropnom embargu trvajú už mesiac, ale bez akéhokoľvek pokroku a lídri chceli dosiahnuť dohodu ešte pred blížiacim sa summitom, aby sa v očiach Ruska vyhli imidžu, že ich jednota je rozbitá.



Európska komisia v snahe prekonať patovú situáciu navrhla, že zákaz sa bude týkať len ruskej ropy dopravovanej do EÚ tankermi, aby tak Maďarsko, Slovensko a Česko mohli určitý čas pokračovať v prijímaní ruskej ropy cez ropovod Družba, a to dovtedy, kým nenájdu náhradné riešenia.



Budapešť podporuje tento návrh, uviedli predstavitelia, ale rozhovory sa v nedeľu zasekli na financovaní EÚ, ktoré Maďarsko požaduje na zvýšenie kapacity ropovodov z Chorvátska a na prechod svojich rafinérií používajúcich ropu z ruského Uralu na ropu Brent, informovali predstavitelia.



O tomto budú v pondelok dopoludnia diskutovať vyslanci členských štátov EÚ, ale tiež o tom, ako zaistiť korektnú konkurenciu vzhľadom na vyššie ceny, ktorým budú čeliť členské štáty odkázané na tankermi dopravovanú ropu Brent a ktoré budú dôsledkom sankcií.