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EÚ sa nedohodla na predĺžení sankcií voči Rusku
Redaktor Rádia RFE/RL Rikard Jozwiak na sieti X napísal, že členské štáty EÚ dostali návrh na uvalenie sankcií na ďalších 1600 ruských osôb a subjektov.
Autor TASR
Brusel 2. septembra (TASR) - Výbor stálych predstaviteľov členských štátov pri Európskej únii (Coreper) sa v stredu nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac než 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam zodpovedným za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Podľa zdroja portálu Ukrajinska pravda výbor odložil prerokovanie tejto otázky na 9. septembra, dohodnúť sa musia do 15. septembra. Portál a redaktor Rádia Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL) Rikard Jozwiak tvrdia, že proti predĺženiu súčasného sankčného zoznamu o 12 mesiacov je už len Slovensko, píše TASR.
„Veľvyslanci EÚ v Bruseli 2. septembra diskutovali o predĺžení sankčného režimu za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Coreper rozhodol, že k tejto otázke sa vráti o týždeň,“ informovala Ukrajinska pravda s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.
Ten uviedol, že problémom je postoj SR, ktorá nie je pripravená predĺžiť sankcie o 12 mesiacov a podporuje predĺženie o šesť mesiacov, ako to bolo doteraz. Platnosť týchto opatrení vyprší 15. septembra. Ďalší zdroj tvrdí, že Slovensko tiež navrhlo odstrániť zo sankčného zoznamu niekoľko jednotlivcov, pričom ich mená dosiaľ nie sú známe.
Redaktor Rádia RFE/RL Rikard Jozwiak na sieti X napísal, že členské štáty EÚ dostali návrh na uvalenie sankcií na ďalších 1600 ruských osôb a subjektov. „Medzitým je proti predĺženiu súčasného sankčného zoznamu (viac ako 3000 osôb a subjektov) o 12 mesiacov namiesto súčasných šesť už len Slovensko,“ uviedol.
V ďalšom príspevku informoval, že rozhodnutie o predĺžení tohto zoznamu sa odkladá na budúci týždeň, pričom termín rozhodnutia je 15. september.
Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pre TASR uviedol, že rokovania o pravidelnej polročnej revízii sankčného režimu pokračujú a majú byť uzavreté do 15. septembra.
Rezort dodal, že nebude „komentovať, ani sprostredkúvať detaily svojich rokovacích pozícií, resp. iných členských štátov, diskusie majú neverejný charakter“.
„Veľvyslanci EÚ v Bruseli 2. septembra diskutovali o predĺžení sankčného režimu za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Coreper rozhodol, že k tejto otázke sa vráti o týždeň,“ informovala Ukrajinska pravda s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.
Ten uviedol, že problémom je postoj SR, ktorá nie je pripravená predĺžiť sankcie o 12 mesiacov a podporuje predĺženie o šesť mesiacov, ako to bolo doteraz. Platnosť týchto opatrení vyprší 15. septembra. Ďalší zdroj tvrdí, že Slovensko tiež navrhlo odstrániť zo sankčného zoznamu niekoľko jednotlivcov, pričom ich mená dosiaľ nie sú známe.
Redaktor Rádia RFE/RL Rikard Jozwiak na sieti X napísal, že členské štáty EÚ dostali návrh na uvalenie sankcií na ďalších 1600 ruských osôb a subjektov. „Medzitým je proti predĺženiu súčasného sankčného zoznamu (viac ako 3000 osôb a subjektov) o 12 mesiacov namiesto súčasných šesť už len Slovensko,“ uviedol.
V ďalšom príspevku informoval, že rozhodnutie o predĺžení tohto zoznamu sa odkladá na budúci týždeň, pričom termín rozhodnutia je 15. september.
Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pre TASR uviedol, že rokovania o pravidelnej polročnej revízii sankčného režimu pokračujú a majú byť uzavreté do 15. septembra.
Rezort dodal, že nebude „komentovať, ani sprostredkúvať detaily svojich rokovacích pozícií, resp. iných členských štátov, diskusie majú neverejný charakter“.