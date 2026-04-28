EÚ sa obrátila na Izrael pre ruskú loď, podľa Kyjeva je kradnutá
Autor TASR
Brusel 28. apríla (TASR) - Európska únia sa obrátila na Izrael v súvislosti s ruskou loďou, ktorá podľa ukrajinských predstaviteľov prevážala ukrajinské obilie, čo Rusko „ukradlo“, pričom tejto lodi povolili zakotviť v izraelskom prístave Haifa. V utorok to uviedol hovorca EÚ pre zahraničné veci Anouar El Anouni, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Odsudzujeme všetky činy, ktoré pomáhajú financovať ruské nezákonné vojnové úsilie a obchádzať sankcie EÚ, a zostávame pripravení v prípade potreby cieliť na takéto činnosti zaradením jednotlivcov a subjektov v tretích krajinách na sankčné zoznamy,“ povedal Anouni. „V tejto záležitosti sme sa obrátili na izraelské ministerstvo zahraničných vecí,“ dodal.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v pondelok na sieti X uviedol, že Kyjev si predvolal izraelského veľvyslanca Michaela Brodského pre obvinenia, že Izrael dostáva kradnuté obilie z Ruskom okupovaných častí Ukrajiny.
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj následne v utorok taktiež na sieti X napísal, že do prístavu Haifa v Izraeli dorazilo ďalšie plavidlo s ukrajinským obilím, ktoré Rusko ukradlo z okupovanej poľnohospodárskej pôdy. Moskva podľa neho a systematicky berie obilie z okupovanej pôdy a následne ho predáva.
Na tvrdenia Kyjeva medzičasom reagoval aj izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar, podľa ktorého Ukrajina nepredložila dôkazy na podporu týchto tvrdení a neposlala ani „žiadosť o právnu pomoc“.
Reuters objasňuje, že Ukrajina považuje všetko obilie vypestované v štyroch oblastiach - Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej - ktoré Rusko anektovalo v septembri 2022, a tiež na Krymskom polostrove anektovanom v roku 2014, za ukradnuté Moskvou.
Ukrajina už predtým protestovala proti tomu, že sa toto obilie vyváža do iných krajín.
Rusko nazýva zmienené oblasti svojimi „novými územiami“, ide však o medzinárodne uznané ukrajinské územie, pripomína Reuters. Kremeľ sa nevyjadril k právnemu statusu obilia zozbieraného v týchto oblastiach.
