EÚ sa pripojí ku globálnemu nástroju na nákup vakcín proti COVID-19

Brusel 31. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok potvrdila záujem stať sa súčasťou globálneho nástroja COVAX, ktorý má zabezpečiť spravodlivý prístup k cenovo dostupným vakcínam proti ochoreniu COVID-19 všade na svete a pre každého, kto ich potrebuje.



Komisia zároveň oznámila príspevok vo výške 400 miliónov eur vo forme záruk na podporu nástroja COVAX a jeho cieľov v kontexte iniciatívy Globálna reakcia na koronavírus.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti zdôraznila, že celosvetová spolupráca je jediným spôsobom, ako poraziť pandémiu nového typu koronavírusu. Pripomenula, že v rámci iniciatívy Globálna reakcia na koronavírus a kampane Globálny cieľ darcovia doteraz na tento účel prisľúbili takmer 16 miliárd eur. Zároveň ocenila, že aj výskumníci a organizácie spájajú svoje sily v snahe zabezpečiť vakcíny, testy a liečbu, ktoré budú "všeobecným a spoločným statkom celého ľudstva".



Cieľom nástroja COVAX pod spoločným vedením Globálnej aliancie pre vakcíny a očkovanie (GAVI), Koalície pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je urýchliť vývoj a výrobu vakcín proti ochoreniu COVID-19 a zaručiť každej krajine na svete spravodlivý a rovnocenný prístup k nim.



Vďaka tomuto nástroju by sa do konca roka 2021 mali nakúpiť až dve miliardy dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 od rôznych farmaceutických spoločností.







spravodajca TASR Jaromír Novak