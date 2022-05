EÚ sa pripravuje na nákup vakcín a antivirotík proti opičím kiahňam

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Štokholm 27. mája (TASR) - Európska únia rozhodla o spoločnom nákupe vakcín a antivirotík na boj proti opičím kiahňam - vírusu endemického v Afrike a so zriedkavým výskytom v iných častiach sveta.V rozhovore pre švédsky denník Dagens Nyheter to podľa agentúry Reuters uviedol Richard Bergström, generálny riaditeľ Európskej federácie farmaceutického priemyslu a združení (EFPIA).Švédsky denník napísal, že EÚ kúpi vakcínu Imvanex od spoločnosti Bavarian Nordic a liečivo Tecovirimat od spoločnosti Siga Technologies zo Spojených štátov.Bergström uviedol, že EÚ zatiaľ nepodpísala zmluvu so žiadnou z týchto firiem. Ubezpečil však, že ""." citoval denník vyjadrenie Bergströma.Agentúre Reuters sa bezprostredne nepodarilo získať reakciu EÚ na túto správu.Imvanex je vakcína proti pravým kiahňam, s ktorými sú opičie kiahne úzko spojené.V USA je schválená na prevenciu kiahní aj opičích kiahní. V Európskej únii je schválená na pravé kiahne, hoci lekári ju môžu neoficiálne predpisovať aj na opičie kiahne.Úrady verejného zdravotníctva od začiatku mája zaznamenali v celkovo 19 krajinách sveta viac ako 200 potvrdených prípadov zvyčajne miernej vírusovej infekcie opičích kiahní alebo podozrení na toto ochorenie. Na Európu pripadá väčšina - 191 - prípadov, z toho 118 v krajinách EÚ.Variant opičích kiahní, ktorý sa vyskytol v súčasnom ohnisku nákazy, má približne jednopercentnú smrtnosť. Zatiaľ neboli hlásené žiadne úmrtia, konštatoval Reuters.