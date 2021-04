EÚ sa pripravuje na súd s AstraZenecou pre nižšie dodávky vakcín

Brusel 22. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) sa pripravuje na súdne konanie proti spoločnosti AstraZeneca, výrobcovi vakcín zabraňujúcim ochoreniu COVID-19. Informoval o tom spravodajský server Politico s odvolaním sa na päť nemenovaných diplomatov z prostredia EÚ.



Politico upozornilo, že táto téma bola predmetom stredajších rokovaní veľvyslancov členských krajín v Bruseli. Väčšina krajín EÚ v tejto súvislosti naznačila, že podporí žalobu voči spoločnosti AstraZeneca na základe sťažností, že nedodala na trh EÚ prisľúbené dávky vakcín.



Účelom súdneho konania je prinútiť farmaceutickú firmu dodať zazmluvnené dávky očkovacej látky. Zmluvu so spoločnosťou v mene EÚ podpísala Európska komisia.



Diplomati zároveň potvrdili, že do konca tohto týždňa majú krajiny EÚ ešte možnosť z tohto súdneho procesu vycúvať.



Spoločnosť AstraZeneca vyvolala v januári vlnu nespokojnosti v krajinách EÚ, keď oznámila, že nebude schopná dodať do Únie pôvodne očakávaný počet dávok vakcín. Do konca prvého štvrťroka výrobca dodal krajinám EÚ iba 30 miliónov dávok namiesto 100 miliónov dávok, ktoré boli zakotvené v zmluve s eurokomisiou. Tento deficit vakcín spomalil očkovacie kampane v krajinách EÚ.



Spoločnosť AstraZeneca vyjadrila nádej, že do konca druhého štvrťroka tohto roku dodá okolo 70 miliónov dávok, pričom podľa pôvodnej dohody mala v tomto období doručiť všetkých 300 miliónov sľúbených dávok vakcín.



