EÚ sa rozhodla otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom

Brusel 14. decembra (TASR) - Lídri členských krajín EÚ sa vo štvrtok na summite v Bruseli dohodli na otvorení prístupového procesu pre Ukrajinu a Moldavsko. Oznámil to predseda Európskej rady Charles Michel na sociálnej sieti X (predtým Twitter), informuje spravodajca TASR.



Otvorenie prístupového procesu pre Ukrajinu a Moldavsko odporučila začiatkom novembra aj Európska komisia.



Úvod dvojdňového summitu v Bruseli sa vo štvrtok začal v znamení neistoty po slovách maďarského premiéra Viktora Orbána o vetovaní prístupového procesu pre Ukrajinu. Orbán tesne pred začiatkom rokovaní novinárom tvrdil, že nie je dôvod na otvorenosť voči Ukrajine, lebo tá podľa jeho slov nesplnila viacero kritérií požadovaných eurokomisiou. Nakoniec sa však na rokovaniach zrodil kompromis.



Michel zároveň uviedol, že Európska rada tiež udelila štatút kandidátskej krajiny Gruzínsku. Zároveň rozhodla, že prístupové rokovania s Bosnou a Hercegovinou sa začnú, len čo táto západobalkánska krajina dosiahne potrebný stupeň súladu s kritériami členstva v EÚ. Lídri členských krajín vyzvali Komisiu, aby o pokroku Bosny a Hercegoviny predložila správu do marca 2024.



"Je to jasný signál nádeje pre ľudí z týchto krajín a pre náš kontinent," opísal Michel kompromisnú dohodu dosiahnutú na rokovaniach v Bruseli.



Zelenskyj rozhodnutie privítal



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal rozhodnutie Európskej únie otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou, ku ktorému došlo vo štvrtok na summite lídrov v Bruseli. Informuje o tom TASR.



"Víťazstvo Ukrajiny. Víťazstvo celej Európy. Víťazstvo, ktoré motivuje, inšpiruje a posilňuje," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.



V súvislosti s Bosnou a Herzegovinou budú rokovania otvorené až keď dosiahne potrebný stupeň plnenia kritérií členstva, spresnil Michel. Vyzval Európsku komisiu, aby do marca predložila správu s cieľom prijať takéto rozhodnutie.



Denník The Guardian s odvolaním na diplomatov uviedol, že maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý avizoval veto s súvislosti s otvorením prístupových rokovaní s Ukrajinou, odišiel z miestnosti počas rozhodovania.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)