EÚ sa vyslovila proti útokom na školy na celom svete

Brusel 9. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že útoky na vzdelanie zbavujú deti ich základného práva na vzdelávanie, ovplyvňujú ich bezprostredný a dlhodobý rozvoj a pripravujú ich o lepšiu a pokojnejšiu budúcnosť. Oznámila to pri príležitosti Medzinárodného dňa ochrany vzdelávania pred útokmi. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že útoky na školy a ich vojenské využitie vystavujú deti, najmä dievčatá a deti so zdravotným postihnutím, osobitnému riziku ublíženia na zdraví, čím sú zraniteľnejšie aj voči iným závažným porušeniam.



"Je tragické, že došlo k výraznému nárastu útokov na školy a vzdelávacie zariadenia, čo predstavuje porušenie medzinárodného humanitárneho práva," uvádza sa v stanovisku EK.



Globálna koalícia na ochranu vzdelávania pred útokmi identifikovala približne 6000 útokov na študentov, pedagógov, školy a univerzity v rokoch 2022 a 2023. To vychádza v priemere osem útokov denne a takmer 20-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi.



Komisia pripomenula, že ruská invázia na Ukrajinu zdevastovala školy a škôlky v celej krajine, keď od februára 2022 bolo poškodených alebo zničených viac ako 3790 vzdelávacích zariadení. V Pásme Gazy bolo poškodených alebo zničených viac ako 92 percent všetkých školských budov a zničené boli všetky univerzity.



"EÚ opätovne potvrdzuje svoj neochvejný záväzok pokračovať v presadzovaní a ochrane práva každého dieťaťa vyrastať v bezpečnom prostredí a mať prístup k vzdelaniu, ako to vyžaduje medzinárodné právo a v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2601," uvádza sa v dokumente eurokomisie.



EÚ poskytuje komplexné opatrenia na ochranu detí, zabezpečuje vzdelávanie detí v oblastiach ozbrojených konfliktov a podporuje plnenie záväzkov Deklarácie bezpečných škôl, a to aj na Ukrajine, v Palestíne, Mozambiku, Nigeri, Južnom Sudáne, Kolumbii či iných krajinách zasiahnutých konfliktmi.



Minulý rok EÚ investovala vyše 162 miliónov eur do projektov vzdelávania v núdzových situáciách, ktoré poskytujú prístup k bezpečnému a kvalitnému vzdelávaniu a psychosociálnej podpore.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)