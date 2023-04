EÚ sa začala zaoberať reguláciou AI, rizikom je možný odchod firiem

Bratislava 23. apríla (TASR) - Európa je prvým regiónom vo svete, ktorý sa začal vážne zaoberať reguláciou využívania umelej inteligencie (AI). Takáto regulácia so sebou však nesie aj rôzne nástrahy, napríklad v podobe oslabenia európskeho trhu odchodom viacerých spoločností. Cieľom Európskej komisie (EK) je teda regulácia, ktorá bude prínosom. Tieto postoje zazneli tento týždeň na online konferencii ITAPA Digital Talk: AI Act - budúcnosť umelej inteligencie v Európe.



"Sme prví na svete, kde diskutujeme o takomto návrhu. V komisii vedieme dialóg, ale zároveň zapájame aj ďalšie organizácie, keďže v rámci OECD je viacero organizácií a budeme musieť prijať rôzne kompromisy a názory na túto tému," uviedol expert na umelú inteligenciu z EK Martin Ulbrich. Do úvahy berú rôzne štúdie, názory, pripravujú sa rôzne nastavenia, pričom zákon o AI by mala Európska únia prijať v roku 2027.



Takáto regulácia by mohla podľa Ulbricha v praxi vyzerať tak, že by existovala povinnosť zverejniť, že niečo vytvorila umelá inteligencia. Vývojom technológie bude totiž čoraz ťažšie rozlíšiť medzi skutočným videom či fotkou a výtvorom AI.



Právnik Ondřej Vykoukal z advokátskej kancelárie Kroupa-Helán však upozornil, že EK na túto legislatívu ešte nie je pripravená a malé a stredné firmy nemajú kapacity sledovať legislatívne zmeny. Na základe výsledkov ich prieskumu informoval, že až 15 % spoločností zvažuje odísť z európskeho trhu práve pre plánovanú reguláciu a 65 % firiem už ponúka služby, ktoré využívajú AI.



Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu za KDH a prezident združenia SME Europe, zdôraznil, že regulácia umelej inteligencie je zmena, ale aj príležitosť. "Rád by som všetky zmeny v tejto oblasti bral ako príležitosť na ich lepšie využívanie. Medzi európskymi politickými stranami je súlad v tejto oblasti, ale vždy v konečnom dôsledku o produkte používajúcom AI musí rozhodnúť človek," vysvetlil. Dodal, že nastavenie štandardov používania AI možno dokážeme regulovať v demokratických krajinách, no ťažko to dosiahnuť v autokratických režimoch, akým je je Čína.



Malte Firlus zo spoločnosti Amazon diskutoval o možnostiach regulácie umelej inteligencie tak, aby bol inovačný potenciál firiem zachovaný. "Chceme, aby bola diskusia medzi všetkými hráčmi na trhu, aby bola regulácia prijateľná pre všetky zainteresované strany. Tak, aby sme inovácie nezastavili, aby bol návrh zákona rozumný a neovplyvnil negatívne vývoj trhu v oblasti umelej inteligencie," uviedol. Podľa Vykoukala sa biznis nevie regulovať sám a preto treba nájsť jasné pravidlá a regulačný rámec aj s výhľadom do budúcnosti.