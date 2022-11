EÚ sa zaviazala zvýšiť svoj záväzok na zníženie uhlíkových emisií

Šarm aš-Šajch 15. novembra (TASR) - Európska únia sa zaviazala, že počas tohto desaťročia zníži svoje uhlíkové emisie o najmenej 57 percent oproti úrovni z 90. rokov, čím svoj pôvodný záväzok zvýši o dve percentá. Vyplýva to z utorkového vyhlásenia podpredsedu Európskej komisie (EK) Fransa Timmermansa na klimatickom summite OSN (COP27) v Egypte. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Timmermans delegátom na summite v egyptskom Šarm aš-Šajchu povedal, že EÚ chce v tomto smere zintenzívniť svoje úsilie. Podľa pôvodného záväzku mal euroblok počas tejto dekády znížiť svoje uhlíkové emisie o 55 percent.



"Európska únia je tu na to, aby sa pohla vpred, nie vzad... Takže nedovoľte, aby vám niekto hovoril, že EÚ ustupuje" povedal podpredseda eurokomisie. Zároveň odmietol, že Únia sa v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu zúfalo snaží získať plyn.



Klimatickí aktivisti v reakcii na toto vyhlásenie uviedli, že tento záväzok EÚ nie je dostatočný. "Toto malé, dnes na COP27 oznámené zvýšenie nezodpovedá výzvam najzraniteľnejších krajín v prvej línii," povedala Chiara Martinelliová z európskej pobočky skupiny Climate Action Network.



Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) v októbri upozornila, že v dôsledku postpandemickej obnovy z roku 2021 nie je Európa na ceste k dosiahnutiu svojho cieľa na zníženie emisií.



V poradí 27. Konferencia zmluvných strán (COP) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) potrvá v Šarm aš-Šajchu do 18. novembra.