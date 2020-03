Sassoli potvrdil mimoriadne zasadnutie zamerané na boj s koronavírusom

Brusel 19. marca (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli a lídri poslaneckých klubov sa vo štvrtok dohodli na usporiadaní mimoriadneho plenárneho zasadnutia europarlamentu, ktoré by 26. marca malo schváliť opatrenia na boj proti novému koronavírusu. Toto zasadnutie zároveň nahradí už skrátenú "plenárku", ktorá sa pôvodne mala konať v dňoch 1. a 2. apríla.



Rozhodnutie o zvolaní mimoriadneho plenárneho zasadnutia na 26. marec padlo po dopoludňajšej neformálnej diskusii predsedu EP s lídrami poslaneckých klubov.



Poslanci budú počas mimoriadneho plenárneho zasadnutia diskutovať a hlasovať o prvých troch návrhoch z dielne Európskej komisie zameraných na boj proti pandémii COVID-19 a jej následkom. Rýchle schválenie týchto legislatívnych textov, ktoré prinesú občanom a členským štátom EÚ konkrétnu pomoc a podporu, je v aktuálnej bezprecedentnej situácii podľa vedenia EP nevyhnutné.



"Európsky parlament si plní svoje povinnosti a bude tak konať aj naďalej. Parlament musí ostať otvorený, pretože vírus nemôže skoliť demokraciu. Sme jedinou európskou inštitúciou zvolenou jej občanmi a chceme ich naďalej zastupovať a chrániť," uviedol Sassoli v správe pre médiá.



Sassoli zároveň upozornil na potrebu európskej solidarity, zdôraznil, že je potrebné bojovať proti "národnému sebectvu", a vyjadril presvedčenie, že sa EÚ podarí prekonať túto krízu.



Šéf EP privítal rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB) prideliť 750 miliárd eur na program obstarávania potrebného materiálu, čo má pomôcť v boji proti šíreniu pandémie. Spomenul aj mobilizáciu ďalších 500 miliárd eur prostredníctvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu a ďalšie opatrenia EÚ a jej členských krajín, ktoré sa v súhrne približujú k dvom biliónom eur.



"Je to najväčšia demonštrácia sily európskej solidarity, akú sme kedy videli. Ešte silnejšia ako Marshallov plán, ktorý nám pomohol dostať sa z trosiek druhej svetovej vojny," opísal situáciu Sassoli.



Poslanci by o týždeň mali schváliť tri dôležité iniciatívy z dielne eurokomisie. Prvou je investičná iniciatíva, prostredníctvom ktorej by sa z fondov kohéznej politiky malo vyčleniť 37 miliárd eur na podporu opatrení členských štátov zameraných na riešenie krízy a jej následkov. Druhým opatrením je legislatívny návrh na rozšírenie pôsobnosti Fondu solidarity EÚ tak, aby sa jeho prostriedky mohli využiť aj v prípade krízy v oblasti verejného zdravia. A do tretice majú európski zákonodarcovia odobriť návrh na dočasný právny režim, ktorá skoncuje s praxou takzvaných "letov duchov", keď letecké spoločnosti lietajú s prázdnymi lietadlami v snahe vyhnúť sa prepadnutiu prevádzkových intervalov na letiskách.



Predsedníctvo EP čoskoro prijme a oznámi konkrétne opatrenia týkajúce sa praktických otázok súvisiacich s usporiadaním plenárnej schôdze, ktoré by okrem iného mali umožniť hlasovanie na diaľku, aby europoslanci nemuseli cestovať do Bruselu z domovských krajín a nevystavovali sa hrozbe nákazy a karantény po návrate domov.



Vedenie EP sa zároveň bude zaoberať návrhom, aby sa do začiatku leta všetky plenárne schôdze konali v skrátenom konaní v Bruseli a nie v Štrasburgu, ako to požaduje Zmluva o EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)