EÚ: Scholz žiada rýchlejšiu azylovú reformu

Brusel 17. októbra (TASR) – Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok žiadal rýchlejšie uskutočnenie azylovej reformy Európskej únie. Po príchode na summit EÚ, kde bude migrácia poprednou témou, vyjadril pochybnosti o dohodách o prijímacích centrách v tretích krajinách mimo Únie. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA.



Scholz povedal, že je preňho dôležité, aby sa dohoda 27 štátov EÚ o reforme azylového systému realizovala "nie len postupne, ale urýchlene".



"V Nemecku predložíme potrebné zákony Spolkovému snemu veľmi rýchlo, no bolo by dobré, keby to všade v Európe mohlo byť zavedené rýchlejšie," uviedol kancelár.



Azylovú reformu prijatú na jar tohto roka vnímajú viaceré členské krajiny ako nedostatočnú na riešenie problémov nežiaducej migrácie. Vzhľadom na prechodné obdobia by sa jej zavedenie mohlo natiahnuť až do júna 2026. Členské štáty EÚ by podľa reformy mali okrem iného mať jednotné postupy na vonkajších hraniciach, aby sa rýchlo zistila odôvodnenosť žiadosti o azyl. Migranti z tzv. bezpečných štátov by mali byť umiestnení v prísne kontrolovaných prijímacích centrách.



Scholz zdôraznil, že presun azylového konania do centier v štátoch mimo EÚ, na čom sa už dohodli Taliansko a Albánsko, sa môže týkať len malého počtu migrantov. Pripomenul, že vlani do Nemecka prišlo neregulárne viac ako 300.000 ľudí a centrá s kapacitou 1000 alebo 2000 ľudí by tomu nezabránili.



Nemecko podľa kancelára v uplynulých mesiacoch znížilo počet žiadostí o azyl o takmer 50 percent inými opatreniami. "Pravdepodobne najlepšie je pustiť sa do práce, nie nič nerobiť a potom si niečo vymyslieť," dodal.