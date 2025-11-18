< sekcia Zahraničie
EÚ: Schválenie rezolúcie o mierovom pláne pre Gazu je dôležitý krok
Izraelský prezident Jicchak Herzog ocenil prijatie rezolúcie a zablahoželal prezidentovi USA k „skvelému úspechu“.
Autor TASR
Brusel 18. novembra (TASR) - Európska únia v utorok vyzdvihla pondelkové hlasovanie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) v prospech mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy ako dôležitý krok v napredovaní komplexného plánu na ukončenie konfliktu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Upevňuje prímerie, umožňuje rozsiahly humanitárny prístup a otvára cestu k skorému zotaveniu, obnove a inštitucionálnej reforme v Gaze,“ povedal hovorca európskej diplomacie Anouar El Anouni.
BR OSN v pondelok schválila spomínanú rezolúciu a súhlasila s nasadením Medzinárodných stabilizačných síl v palestínskej enkláve. Odobruje tiež zriadenie mierovej rady, prechodného riadiaceho orgánu pre Gazu, ktorému by teoreticky predsedal Trump, s mandátom do konca roka 2027. BR OSN tak v podstate súhlasila s prechodom do druhej fázy Trumpovho 20-bodového mierového plánu pre Pásmo Gazy.
Palestínska samospráva vyzvala na okamžitú implementáciu rezolúcie. Palestínske militantné hnutie Hamas naopak rezolúciu kritizuje, odmieta dvojštátne riešenie, ktoré rezolúcia naznačuje, presadzuje zničenie Izraela a vyhlásenie islamského štátu na historickom území Palestíny.
Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vyzdvihla mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý podľa nej prinesie mier a prosperitu.
Izraelský prezident Jicchak Herzog ocenil prijatie rezolúcie a zablahoželal prezidentovi USA k „skvelému úspechu“. Vyzval európske štáty, aby „dali jasne najavo palestínskemu vedeniu, že musí uskutočniť reformy a prestať financovať teroristov“. DPA konštatuje, že Izrael pravidelne kritizuje Palestínsku samosprávu za vyplácanie peňazí väzňom v izraelských väzeniach a pozostalým útočníkov. Palestínska samospráva nedávno oznámila svoj zámer zastaviť tieto platby, informuje DPA. Herzog sa zároveň vyjadril v prospech obnovy Pásma Gazy, ako je spomenuté v rezolúcii, a za „dôstojný život“ pre tamojších obyvateľov.
