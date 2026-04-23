< sekcia Zahraničie
EÚ schválila 20. balík sankcií proti Rusku a pôžičku pre Ukrajinu
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 23. apríla (TASR) - Európska únia vo štvrtok formálne schválila 20. balík sankcií proti Rusku a pôžičku vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu. Na sociálnej sieti X to oznámilo cyperské predsedníctvo eurobloku. Slovensko a Maďarsko podmieňovali schválenie tohto balíka obnovením dodávok ropy cez ropovod Družba, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Stratégia EÚ na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine stojí na dvoch pilieroch: posilňovaní Ukrajiny; zvyšovaní tlaku na Rusko. Dnes sme sa pohli smerom k obom,“ napísal na X predseda Európskej rady António Costa.
Uvoľnenie pôžičky pre Ukrajinu podľa neho predstavuje zabezpečenie finančnej a vojenskej podpory na roky 2026 a 2027. Prijatím 20. balíka sankcií proti Rusku sa zníži jeho schopnosť viesť vojnu.
Dodal, že Európa stojí pevne, zjednotená a neochvejná vo svojej podpore Ukrajine.
Schválenie pôžičky a sankcií privítala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. „Zatiaľ čo Rusko zintenzívňuje svoju agresiu, my zdvojnásobujeme našu podporu statočnému ukrajinskému národu, umožňujeme Ukrajine brániť sa a vyvíjame tlak na vojnovú ekonomiku Ruska,“ napísala na X.
„Poskytneme Ukrajine to, čo potrebuje na to, aby si udržala svoje pozície, kým (ruský prezident Vladimir) Putin nepochopí, že jeho vojna nikam nevedie,“ uviedla vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová.
Cyperské predsedníctvo tvrdí, že „neúnavne pracovalo na tom, aby boli teraz zabezpečené všetky prvky potrebné pre pôžičku“. V prípade sankcií napísalo, že naďalej posilňuje podporu zo strany Únie pre úsilie Ukrajiny o spravodlivý a trvalý mier.
Členské štáty EÚ sa na uvalení nového sankčného balíka na Rusku, ktoré už viac ako štyri roky vedie vojnu proti susednej Ukrajine, dohodli ešte v stredu. Jeho cieľom je vyvíjať ekonomický tlak na Moskvu. V rovnaký deň sa dohodli aj na uvoľnení pôžičky pre Ukrajinu.
Dohodu však ešte bolo potrebné formálne potvrdiť písomnou procedúrou, ktorá bola spustená do štvrtka 13.00 h.
Nová pôžička pre Ukrajinu bola súčasťou sporu medzi Kyjevom a Budapešťou v súvislosti so zastavením dodávok ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba.
Vo štvrtok ráno začala na Slovensko pritekať ropa cez Družbu a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár oznámil, že dal stálemu zástupcovi SR pri EÚ v Bruseli pokyn na neblokovanie písomnej procedúry prijatia 20. sankčného balíka na úrovni EÚ, pokiaľ bude ropa prúdiť cez ropovod Družba ďalej bez prerušenia a v dohodnutej kapacite.
