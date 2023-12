EÚ schválila čiastočné pričlenenie Bulharska a Rumunska do Schengenu

Brusel 31. decembra (TASR) - Členské štáty Európskej únie v sobotu jednomyseľne schválili pričlenenie Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru vo vzduchu a na mori od 31. marca 2024, informuje agentúra AFP.



K oficiálnemu schváleniu tohto kroku došlo po tom, ako Bulharsko a Rumunsko tento týždeň dosiahli politickú dohodu s Rakúskom, ktoré voči ich vstupu do Schengenu dlhodobo namietalo. Viedeň však čiastočné pričlenenie oboch krajín do schengenského priestoru podmienila masívnym posilnením ochrany vonkajších hraníc EÚ.



Členské štáty v sobotu - po 12 rokoch rokovaní - odsúhlasili rozšírenie tejto zóny o vzdušné a námorné hranice Rumunska a Bulharska. Diskusie o otvorení pozemných hraníc budú pokračovať v priebehu budúceho roka, píše agentúra AFP.



"Rozšírenie schengenského priestoru posilní Európsku úniu... vnútorne aj na globálnej scéne," uviedla vo vyhlásení Európska komisia. Jej šéfka Ursula von der Leyenová označila vstup Bulharska a Rumunska do Schengenu za "historický moment" s tým, že obe krajiny si to zaslúžia.



Rumunsko a Bulharsko sú členmi EÚ od roku 2007. Ich žiadosti o vstup do európskej zóny voľného pohybu však vetovala Viedeň, ktorá sa už roky sťažuje na neúmerné množstvo nelegálnych prisťahovalcov v dôsledku slabo chránených vonkajších schengenských hraníc.



Schengenský priestor bol vytvorený v roku 1985 a zahŕňa 23 z 27 členských štátov EÚ a ich pridružených susedov Švajčiarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. V súčasnosti umožňuje voľný pohyb pre 400 miliónov ľudí, ktorí nemusia absolvovať kontroly na vnútorných hraniciach.