EÚ schválila núdzovú pomoc pre Litvu, ktorá zápasí s náporom migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 11. augusta (TASR) - Európska únia uvoľnila 36,7 milióna eur v rámci núdzovej pomoci pre Litvu, ktorá čelí bezprecedentnému náporu migrantov prichádzajúcich z územia susedného Bieloruska. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.Uvedené prostriedky budú poskytnuté Litve z európskeho Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Využijú sa na zaistenie ubytovania, zdravotnej starostlivosti, potravín, oblečenia a karanténnych priestorov pre migrantov nelegálne prekračujúcich litovské hranice.Z týchto peňazí sa bude financovať aj vyslanie špecializovaných tímov, ktoré budú pátrať po obetiach obchodovania s ľuďmi a poskytnú pomoc tým, ktorí ju naozaj potrebujú.Litovský parlament prijal v noci na stredu zákon, ktorý umožní výstavbu kovového plota so žiletkovým drôtom na 679 kilometrov dlhých hraniciach Litvy s Bieloruskom. Plot by mal byť hotový v priebehu niekoľkých mesiacov.Európska únia vopred uviedla, že výstavbu pohraničného oplotenia vzhľadom na krízovú situáciu chápe, ale nebude sa podieľať na jej financovaní. Litva už v júli vyhlásila pre nápor migrantov núdzový stav.Tento rok ilegálne prekročilo hranicu z Bieloruska do Litvy zhruba 4000 osôb, väčšina z nich v priebehu posledných týždňov.Rovnakým problémom s bezprecedentným náporom migrantov prichádzajúcich z územia Bieloruska čelí v posledných týždňoch i susedná Litva, a tiež Poľsko.Uvedené tri krajiny obviňujú bieloruského autoritatívneho Alexandra Lukašenka, že zámerne využíva migrantov na vyvíjanie tlaku na EÚ v rámci odvety za uvalenie európskych sankcií na Minsk.