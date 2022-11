EÚ schválila prípravu výcvikovej misie pre ukrajinských vojakov

Brusel 14. novembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ v pondelok v Bruseli odobrili prípravu výcvikovej misie ukrajinských vojakov na pôde EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Asistenčná misia EÚ Ukrajina (EUMAM) by mala zabezpečovať výcvik až do veľkosti brigády, no počíta sa aj s výcvikom špeciálnych jednotiek. Celkovo by výcvik, ktorý by mal prebehnúť na území Poľska, mohlo dostať až 15.000 ukrajinských vojakov.



"Na dnešnom stretnutí sme odsúhlasili túto misiu a to, čo som už povedal, pretrváva. My sa zapojíme aktívne do tejto misie. Aj v mieste výcviku, ale aj ponúknutím našich spôsobilostí a vojenských zariadení na Slovensku," povedal spravodajcovi TASR minister zahraničných vecí SR Rastislav Káčer.



Podľa jeho slov sa konkrétne detaily budú dolaďovať na úrovni ministrov obrany členských krajín EÚ.



"Stretnú sa kvôli tomu ministri obrany. Dnes to bolo o tom, že sme to znovu potvrdili. Viaceré štáty potvrdili svoju pripravenosť a odhodlanosť sa zúčastňovať aktívne na tejto misii," dodal.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell pred novinármi v Bruseli zdôraznil skutočnosť, že sa EÚ dokázala na vzniku tejto výcvikovej misie dohodnúť v rekordne krátkom čase. Podľa jeho slov by mala byť "spustená už v najbližších niekoľkých týždňoch".



Borrel ocenil, že pribúda počet členských krajín EÚ, ktoré sa chcú na tomto programe podieľať.