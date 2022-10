EÚ schválila sankcie voči Iránu za dodávky dronov Rusku

Praha/Brusel 20. októbra (TASR) – Členské krajiny Európskej únie sa dohodli na nových sankciách voči Iránu v dôsledku toho, že dodáva Rusku drony využívané na útoky na Ukrajine. Oznámilo to vo štvrtok české predsedníctvo v Rade EÚ, informuje TASR.



"Veľvyslanci EÚ sa dohodli na opatreniach proti subjektom zodpovedným za dodávky dronov, ktoré útočia na Ukrajine," uvádza sa v tweete českého predsedníctva, podľa ktorého sa táto zhoda zrodila v "rekordnom čase", v priebehu len troch dní.



Sankcie po potvrdení vládami členských štátov vstúpia do platnosti v stredu popoludní.



Rozhodnutie sa týka zmrazenia majetku troch jednotlivcov a jednej organizácie. Európska únia je tiež pripravená rozšíriť sankcie aj na ďalšie štyri iránske subjekty, ktoré už boli zaradené na iný sankčný zoznam.



Predseda Európskej rady Charles Michel privítal tento krok krátko predtým, ako bude v Bruseli viesť summit EÚ. "Prijímame rýchle opatrenie proti Iránu, ktorý podporuje vojnu Ruska na Ukrajine," citovala ho agentúra AFP.



Český premiér Petr Fiala uviedol, že sankcie sú zamerané na osoby a subjekty, ktoré vyrábajú a dodávajú bezpilotné lietadlá. "Je to naša jasná reakcia na to, že iránsky režim poskytuje Rusku drony, ktoré (Rusko) používa na vraždenie nevinných ukrajinských občanov," vyhlásil.