Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 20. november 2025Meniny má Félix
< sekcia Zahraničie

EÚ schválila sankcie za porušovanie ľudských práv v Rusku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Na sankčný zoznam pribudli predstavitelia ruského väzenského systému pre bitie zadržaných, vážny nedostatok potravín a obmedzený prístup k lekárskej starostlivosti či právnej pomoci vo väzniciach.

Autor TASR
Brusel 20. novembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie vo štvrtok v Bruseli schválili návrh na uvalenie sankcií voči desiatim ruským predstaviteľom. Podľa vyhlásenia Rady EÚ sú zodpovední za porušovanie ľudských práv a potláčanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície v Rusku, informuje TASR.

Na sankčný zoznam pribudli predstavitelia ruského väzenského systému pre bitie zadržaných, vážny nedostatok potravín a obmedzený prístup k lekárskej starostlivosti či právnej pomoci vo väzniciach. Tieto praktiky sa týkali aj ukrajinských vojnových zajatcov, píše Rada EÚ. Zadržaní boli údajne počas výsluchov vystavovaní fyzickému aj psychickému nátlaku s cieľom prinútiť ich k priznaniu sa k vojnovým či teroristickým zločinom. V dôsledku zlého zaobchádzania zomrelo najmenej 15 ľudí, vrátane ukrajinskej investigatívnej novinárky Viktorije Roščynovej.

Sankcie sa vzťahujú aj na predstaviteľov ruského súdnictva v prípade prenasledovania aktivistu a bývalého moskovského poslanca Alexeja Gorinova. Ruské úrady ho uväznili po tom, ako verejne vyjadril nesúhlas s vojnou proti Ukrajine.

Ďalší sankcionovaní sa podľa Rady EÚ podieľali na politicky motivovaných procesoch proti novinárom a aktivistom spájaným so zosnulým opozičným lídrom Alexejom Navaľným a jeho nadáciou.

Súčasťou sankcií je zmrazenie majetku a zákaz cestovať do EÚ. Občania a spoločnosti v Únii majú zakázané so sankcionovanými osobami obchodovať.

EÚ vo svojom vyhlásení zopakovala, že naďalej dôrazne odsudzuje porušovanie ľudských práv a represie v Rusku a je hlboko znepokojená pokračujúcim zhoršovaním situácie, najmä v kontexte ruskej agresie proti Ukrajine.
.

Neprehliadnite

Drucker: Pri nedodržiavaní dohôd nevieme garantovať podporu ministrov

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.