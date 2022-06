EÚ schválila ukončenie predaja vozidiel so spaľovacími motormi

Luxemburg 29. júna (TASR) - Európska únia schválila ukončenie predaja vozidiel so spaľovacími motormi v Európe do roku 2035, informovalo v stredu nadránom 27 členských krajín EÚ. Snažia sa tak znížiť emisie oxidu uhličitého (CO2) na nulu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Návrh bol predložený v júli 2021 a toto rozhodnutie fakticky znamená zastavenie predaja vozidiel na benzín a naftu a úplný prechod na vozidlá s elektrickými motormi v Európskej únii od roku 2035.



Opatrenie má pomôcť dosiahnuť klimatické ciele Európy, predovšetkým uhlíkovú neutralitu do roku 2050.



Na žiadosť krajín ako Nemecko a Taliansko sa 27 členov EÚ dohodlo aj na tom, že budú zvažovať schválenie využívania alternatívnych technológií, ako sú syntetické palivá alebo plug-in hybridy, ak pomôžu dosiahnuť úplné odstránenie emisií skleníkových plynov.



Ministri životného prostredia na stretnutí v Luxemburgu tiež schválili päťročné predĺženie výnimky z povinností týkajúcich sa CO2, ktorá je udelená výrobcom, produkujúcim menej než 10.000 vozidiel ročne, do konca roka 2035.



O týchto opatreniach musia teraz rokovať členovia Európskeho parlamentu.



"Pre automobilový priemysel je to veľká výzva," pripustila francúzska ministerka pre energetickú transformáciu Agnes Pannierová-Runacherová, ktorá utorkovému stretnutiu predsedala.



Ako však dodala, je to "potrebné" vzhľadom na konkurenciu z Číny a Spojených štátov, ktoré už výrazne stavajú práve na elektrických vozidlách - tie sú vnímané ako budúcnosť tohto priemyslu.