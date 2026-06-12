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EÚ schválila začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom
Ukrajina podala žiadosť o členstvo 28. februára 2022, len niekoľko dní po začiatku ruskej invázie.
Autor TASR,aktualizované
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Brusel 12. júna (TASR) - Veľvyslanci 27 členských krajín Európskej únie (EÚ) sa v piatok dohodli, že posunú vpred prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom. Prvá fáza týchto rokovaní sa začne v pondelok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Ako už dlhodobo vyzýval Európsky parlament, členské štáty dali zelenú začatiu prístupových rokovaní EÚ s Ukrajinou a Moldavskom,“ napísala na sieti X predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová.
„Otvorenie prvých kapitol týkajúcich sa demokracie, spravodlivosti a právneho štátu potvrdzuje reformné snahy oboch krajín a ich odhodlanie dodržiavať európske hodnoty. A to všetko v čase ruskej agresie, hrozieb a zastrašovania, ktorým čelia“ konštatovala.
Rozširovanie EÚ je podľa jej slov najsilnejším geopolitickým nástrojom a Ukrajina s Moldavskom patria do Európy.
Predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v spoločnom vyhlásení potvrdili, že všetky členské štáty súhlasili s otvorením prvého prístupového „klastra“ s Kyjevom a Kišiňovom. „Je to uznanie odhodlania, odvahy a tvrdej práce, ktoré obe krajiny preukázali pri presadzovaní reforiem aj napriek obrovským výzvam,“ uviedli.
Na prvej medzivládnej konferencii v pondelok otvoria klaster o základoch - „chrbticu prístupového procesu“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na X napísal, že otvorenie prvého klastra je „významnou politickou a morálnou podporou“ pre jeho krajinu a jej ľud.
Rozhodnutie privítala aj prezidentka Maia Sanduová, podľa ktorej je Moldavsko pripravené na otvorenie všetkých klastrov. „Urobili sme svoju prácu a budeme pokračovať v reformách,“ napísala na X.
Moldavsko požiadalo o členstvo v EÚ v marci 2022 a v júni získalo štatút kandidátskej krajiny. Prístupové rokovania sa formálne začali o približne dva roky neskôr.
Ukrajina podala žiadosť o členstvo 28. februára 2022, len niekoľko dní po začiatku ruskej invázie. Následne v júni získala štatút kandidátskej krajiny. EÚ formálne otvorila prístupové rokovania v júni 2024, čím spustila zložitý proces, ktorý zvyčajne trvá roky.
Išlo však najmä o symbolický krok. Skutočné začatie procesu totiž odvtedy blokoval bývalý maďarský premiér Viktor Orbán, pripomenula AFP. Komplikoval tým aj prístupový proces Moldavska, ktorý pokračuje súbežne so žiadosťou Ukrajiny.
Nový maďarský premiér Péter Magyar v apríli avizoval, že nebude brániť pokroku v prístupovom procese Ukrajiny, hneď ako sa vyriešia otvorené otázky medzi Budapešťou a Kyjevom. K zlomu podľa AFP došlo pred týždňom, keď oznámil historickú dohodu o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine.
Agentúra Reuters objasňuje, že kandidátske krajiny v prístupovom procese rokujú o „kapitolách“ politiky, ktoré sú zoskupené do šiestich tematických klastrov. Tie pokrývajú viaceré oblasti vrátane základných práv, vonkajších vzťahov a vnútorného trhu.
„Ako už dlhodobo vyzýval Európsky parlament, členské štáty dali zelenú začatiu prístupových rokovaní EÚ s Ukrajinou a Moldavskom,“ napísala na sieti X predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová.
„Otvorenie prvých kapitol týkajúcich sa demokracie, spravodlivosti a právneho štátu potvrdzuje reformné snahy oboch krajín a ich odhodlanie dodržiavať európske hodnoty. A to všetko v čase ruskej agresie, hrozieb a zastrašovania, ktorým čelia“ konštatovala.
Rozširovanie EÚ je podľa jej slov najsilnejším geopolitickým nástrojom a Ukrajina s Moldavskom patria do Európy.
Predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v spoločnom vyhlásení potvrdili, že všetky členské štáty súhlasili s otvorením prvého prístupového „klastra“ s Kyjevom a Kišiňovom. „Je to uznanie odhodlania, odvahy a tvrdej práce, ktoré obe krajiny preukázali pri presadzovaní reforiem aj napriek obrovským výzvam,“ uviedli.
Na prvej medzivládnej konferencii v pondelok otvoria klaster o základoch - „chrbticu prístupového procesu“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na X napísal, že otvorenie prvého klastra je „významnou politickou a morálnou podporou“ pre jeho krajinu a jej ľud.
Rozhodnutie privítala aj prezidentka Maia Sanduová, podľa ktorej je Moldavsko pripravené na otvorenie všetkých klastrov. „Urobili sme svoju prácu a budeme pokračovať v reformách,“ napísala na X.
Moldavsko požiadalo o členstvo v EÚ v marci 2022 a v júni získalo štatút kandidátskej krajiny. Prístupové rokovania sa formálne začali o približne dva roky neskôr.
Ukrajina podala žiadosť o členstvo 28. februára 2022, len niekoľko dní po začiatku ruskej invázie. Následne v júni získala štatút kandidátskej krajiny. EÚ formálne otvorila prístupové rokovania v júni 2024, čím spustila zložitý proces, ktorý zvyčajne trvá roky.
Išlo však najmä o symbolický krok. Skutočné začatie procesu totiž odvtedy blokoval bývalý maďarský premiér Viktor Orbán, pripomenula AFP. Komplikoval tým aj prístupový proces Moldavska, ktorý pokračuje súbežne so žiadosťou Ukrajiny.
Nový maďarský premiér Péter Magyar v apríli avizoval, že nebude brániť pokroku v prístupovom procese Ukrajiny, hneď ako sa vyriešia otvorené otázky medzi Budapešťou a Kyjevom. K zlomu podľa AFP došlo pred týždňom, keď oznámil historickú dohodu o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine.
Agentúra Reuters objasňuje, že kandidátske krajiny v prístupovom procese rokujú o „kapitolách“ politiky, ktoré sú zoskupené do šiestich tematických klastrov. Tie pokrývajú viaceré oblasti vrátane základných práv, vonkajších vzťahov a vnútorného trhu.