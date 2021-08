Seehofer odmieta kvóty na afganských utečencov

Brusel 31. augusta (TASR) – Nemecký konzervatívny minister vnútra Horst Seehofer sa v utorok vyjadril proti stanoveniu konkrétnych počtov utečencov, ktorých treba prijať z Afganistanu. Ako dôvod uviedol obavy, že tak vznikne faktor „lákadla". Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



„Podľa môjho názoru by nebolo veľmi múdre začať teraz hovoriť o počtoch, pretože počty niečo spustia," povedal Seehofer novinárom cestou do Bruselu na rozhovory s rezortnými kolegami z Európskej únie.



Luxemburský minister zahraničných vecí Jean Asselborn, ktorý je aj ministrom pre prisťahovalectvo, sa vyhráža, že zablokuje spoločné vyhlásenie EÚ o afganskej kríze, ak nebude obsahovať ostrejší text o ochrane najzraniteľnejších ľudí.



Asselborn, ktorého krajina je jednou z najmenších v Únii, povedal, že by podporil kvóty EÚ na utečencov, ale uznal, že tie nie sú pravdepodobné.



„Európska únia je postavená na hodnotách," uviedol luxemburský politik pred médiami. Prvým cieľom Únie by práve teraz nemalo byť „posilňovanie ochrany hraníc a organizovanie navracania (prisťahovalcov)", ale ponúknuť zraniteľným ľuďom nádej, dodal.



Seehofer na to zareagoval slovami, že Asselborn by mal byť ohľaduplnejší voči záujmom veľkých členských štátov EÚ, ktoré v skutočnosti prijímajú najviac utečencov.